كأس الأمم الأفريقية
الخميس 4 يوليو 2019 22:54

أغيري يحدد موقف عمرو وردة

عمرو وردة مهاجم المنتخب المصري
رويترز
أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، أن مصير مشاركة عمرو وردة في مباراة جنوب أفريقيا، في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا يعود للجهاز الفني في المقام الأول.

وقال لهيطة، في تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس "قرار مشاركة عمرو وردة، في مباراة جنوب أفريقيا من عدمه، يعود إلى الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، وذلك بعدما تم رفع الايقاف عن اللاعب".

وأضاف "عمرو وردة، خلال فترة إيقافه كان يتدرب بكل قوة، واللاعب جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة".

وأوضح "أزمة عمرو وردة انتهت تماما، وأغلقنا ملف الحديث عنها، جميع اللاعبين لديهم إصرارا كبيرا على الفوز في المواجهات المقبلة من أجل التتويج بالبطولة الأفريقية".

وكان وردة قد تورط في أزمة تحرش لفظي مع إحدى عارضات الأزياء بموقع إنستغرام. كما نشرت فتاة مكسيكية عبر حسابها الرسمي على تويتر فيديو فاضح لعمرو وردة بجانب نشر محادثات من تطبيق واتساب تدور حول واقعة جنسية بين الطرفين.

وقرر حينها اتحاد الكرة المصري استبعاد وردة من معسكر الفريق، إلا أن لاعبي المنتخب طالبوا باستمرار وردة في المعسكر، وبالفعل عاد اللاعب لمعسكر المنتخب بعد أن تقدم باعتذار عما بدر منه.

المصدر
وكالات
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