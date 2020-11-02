أغنية أطفال تتصدر "يوتيوب" وتتخطى سبعة مليارات مشاهدة (فيديو)

تصدرت أغنية الأطفال "بيبي شارك" قائمة أكثر تسجيلات الفيديو مشاهدة على "يوتيوب" الإثنين، بعدما تخطت عتبة سبعة مليارات مشاهدة متفوقة على أغنية "ديسباسيتو" التي حملت اللقب لسنوات.

وخرجت "بيبي شارك" التي أُنتجت في كوريا الجنوبية من إطار أغنية الأطفال البسيطة لتنتشر على نحو واسع عبر شبكة الإنترنت في كل أنحاء العالم، بفضل مشاهدها التصويرية الغنية بالألوان ولحنها الجذّاب وكلماتها التي تتكرر كثيراً.



وتجاوز عدد مشاهدات الأغنية بنسختها الإنجليزية "بيبي شارك دانس" على "يوتيوب" سبعة مليارات في الرابعة من فجر الإثنين بتوقيت غرينتش، منتزعة المركز الأول من "ديسباسيتو" للويس فونسي ودادي يانكي.

وكانت الأغنية نشرت عبر "يوتيوب" في يونيو/حزيران 2016، وبعد النجاح الذي حققته على هذه المنصة، برزت في ترتيب "بيلبورد هوت" الشهير لتصنيف الأغاني وحلت في المرتبة الثانية والثلاثين في يناير/كانون الثاني 2019.

وتحتل أغنيتان من كوريا الجنوبية مراكز من بين آخر أربع أغنيات تصدرت عدد المشاهَدات عبر "يوتيوب"، فقبل "بيبي شارك دانس"، حقق مغني الراب ساي رقماً قياسياً في عدد المشاهَدات من خلال أغنيته "غانغام ستايل" التي تصدرت "يوتيوب" مدى ثلاث سنوات.