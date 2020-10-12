"أغلبية العرب يؤيدون التطبيع".. استطلاع نشرته سكاي نيوز عربية يفجر جدلا
وقال موقع القناة الإماراتية، إن الاستطلاع شمل 3600 شخص من خمس دول عربية هي الإمارات والأردن ومصر والسعودية وفلسطين إضافة إلى ألف إسرائيلي.
#استطلاع: أغلب المواطنين العرب يؤيدون السلام مع إسرائيل#سكاي_أخبارhttps://t.co/CH5OyU7lfM— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 11, 2020
ولكن بالرجوع إلى موقع مؤسسة زغبي وجدنا أن الاستطلاع كان في الفترة ما بين 24 من يونيو/ حزيران و5 من يوليو/ تموز 2020، أي قبل اتفاق التطبيع الذي أبرمته الإمارات والبحرين مع إسرائيل.
كما أن نتائج الاستطلاع، الذي أجرته المؤسسة على خلفية خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، ليست تماما كما أوردها الموقع الإماراتي.
وفيما يلي أبرز النتائج الدقيقة للاستطلاع:
- أغلبية كبيرة (أكثر من ثمانية من كل 10) بين الإسرائيليين والعرب المستطلعين تشعر أن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مهم لإحلال السلام، لكن بينما تأمل الأغلبية في جميع الدول العربية في إحلال السلام في السنوات الخمس المقبلة (بين 53٪ و57٪ في الأردن وفلسطين على التوالي و76٪ في الإمارات)، فإن 15 بالمئة من الإسرائيليين فقط يشاركون هذا التفاؤل.
- إيمان المستطلعين العرب باحتمالية حل الصراع يقود العرب إلى الرغبة في استكشاف مقاربات جديدة لصنع السلام.
- رغم أن هناك فوائد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا أنه إذا مضت إسرائيل قدما في خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، يرى سبعة من كل 10 مستطلعين عرب أن ذلك سيؤدي إلى إنهاء دعمهم لتطوير العلاقات مع إسرائيل.
وعلى مواقع التواصل شكك كثيرون في نتائج هذا الاستطلاع، وقالوا لا يمكن أن تكون غالبية العرب مع التطبيع، وحتى ولو كان الاستطلاع صحيحا فإنه يبقى محصورا في آراء من أجروه.
انا اشك في مصداقيه هذا الاستطلاع— SA Hu (@ibnaljabr) October 11, 2020
لن تجد اكثر من عشره في المائه يوافقون على علاقات مع العدو الصهيوني وفي الغالب هم غير عرب اصليين
من جانبه احتفى المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بما نشرته سكاي نيوز عربية عن الاستطلاع.
وقال أدرعي في تغريدة "لا صوت يعلو فوق صوت العقل، كشف استطلاع للرأي أن أغلب المواطنين العرب يؤيدون إقامة السلام مع إسرائيل نظرا إلى دوره في إشاعة الاستقرار."
لا صوت يعلو على صوتِ العقل. كشف استطلاع للرأي أن أغلب المواطنين العرب يؤيدون إقامة السلام مع #إسرائيل نظرا إلى دوره في إشاعة الاستقرار. لقد أجري الاستطلاع في كل من مصر 🇪🇬 الأردن 🇯🇴 السعودية 🇸🇦 الإمارات 🇦🇪 https://t.co/geLqfLlYES— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2020
بينما رد أحد المغردين قائلا "بل أغلب الحكام العرب يؤيدون السلام مع إسرائيل، أما الشعوب العربية فهي لا تدعم هذه الخيانة".
وقال آخر "استطلاع الكيان الصهيوني الأصغر لتبرير الخيانة و وإشعار الناس بأن هذه الجريمة مقبولة و أصبحت أمرًا واقعًا".
دا اكيد استطلاع للحكام ونسيوا المواطنين 🤣— م / عماد عبدالبديع (@emad_inst) October 11, 2020
وأثار الخبر الذي نشرته سكاي نيوز عربية عن الاستطلاع ردود فعل غاضبة وأخرى ساخرة، لاسيما بعد التوقيع مؤخرًا على اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب برعاية واشنطن.
ودومًا يؤكد ناشطون عرب، رفضهم التام لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، موضحين أن التطبيع على مستوى الحكومات فقط وأن الشعوب لن تطبع مع الكيان الإسرائيلي الذي يحتل أرض فلسطين ويقتل ويشرد الأطفال.
انا عربي وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يحط ايده في ايد صهيوني وهو في غني عنه واللي مصدوم من موقف الخليج فاحب اقوله ان اللي حصل ده كان عبارة عن وضع اللمسات النهائية للتطبيع بدليل مكاتب المصالح الاقتصادية اللي موجودة في اغلب بلدان الخليج مَش ناس قبل ما توقع غنت خدني تل ابيب— Adel (@Adel41881686) October 11, 2020
لا أظن أن ذلك صحيح وفرضا كان صحيحا سيكون استطلاع محصور ومحدد مع جزء من سكان دول لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة— المكحّل بالطحين (@aab605) October 11, 2020
أسرائيل هي العدو التاريخي منذو فجر الأسلام ومن يقول غير ذلك فهو واهم واهم واهم
لا انا من مصر وبقولك من القرآن فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ، وبإذن الله نهاية اسرائيل أصبحت قريبة 💪— راندا عليوة (@Randa_Elywa) October 11, 2020
صححوا العنوان... أغلب الحكام العرب يؤيدون السلام مع إسرائيل...اما الشعوب العربية لن تجد فيهم من يأيد مشروع التطبيع— بن دادي عدة (@bendadiadda) October 11, 2020
استطلاع الكيان الصهيوني الأصغر لتبرير الخيانة و تحسيس الناس بأن هذه الجريمة مقبولة و أصبحت امر واقع— Ammar Zoghlami (@ammar_zoghlami) October 11, 2020
أغلب المواطنين العرب لا يعترفون أساساً بوجود دولة إسمها إسرائيل ... فمن أين جئت بهذا الإستطلاع ؟— Amr Abd Elaziz (@AmrAbdE04835417) October 11, 2020