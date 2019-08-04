الأحد 4 أغسطس 2019 18:24
أعنف عمليات القتل الجماعية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث
اعتبرت حادثة إطلاق النار في مجمع وول مارت الواقع بالقرب من المجمع التجاري سييلو فيستا بمدينة إل باسو بولاية تكساس، من أكثر عمليات القتل الجماعية عنفا ودموية في تاريخ أمريكا الحديث.
لكن الحادث الذي أودى بحياة 20 شخصًا وإصابة 26 آخرين، أبى أن يمر وحيدًا، فبعد ساعات قليلة قُتل تسعة أشخاص جراء إطلاق نار في دايتون بولاية أوهايو شمال غربي أمريكا.
ولوحظ في الآونة الأخيرة أن عمليات إطلاق النار هذه أصبحت دموية إلى حد كبير، بعضها أسفر عن قتلى بالعشرات، وإصابات بالمئات مثل حادثة إطلاق النار في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2017.
قائمة بأكثر الحوادث الدموية نتيجة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة:
- حادثة فندق إم جي إم غراند في لاس فيغاس، وقعت في 2 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2017، وخلفت 58 قتيلاً وأكثر من 500 مصاب.
- حادثة ملهى بالاس الليلي في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وقعت في يونيو/حزيران 2016، ونتج عنها مقتل 49 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين.
- حادثة جامعة فرجينيا للتقنية في مدينة بلاكسبرغ بولاية فيرجينيا، وذلك في أبريل/نيسان 2007، ونتج عنها مقتل 32 شخصًا فضلاً عن إصابة 17 .
- مدرسة ساندي هوك الابتدائية في مقاطعة نيوتاون بولاية كونيتيكت، وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2012، وقتل فيها 26 شخصًا.
- الكنيسة المعمدانية في ينابيع ساذرلاند بولاية تكساس، حصلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وخلفت 26 قتيلًا.
- كافتيريا لوبي في مدينة كيلين بولاية تكساس، وكانت في أكتوبر/تشرين الأول 1991، وقتل فيها 23 شخصًا.
- ماكدونالد في منطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وقعت في يوليو/ تموز 1984، وخلفت 21 قتيلًا.
- ثانوية مارجوري ستونمان دوغلس في قرية باركلاند بولاية فلوريدا، وقعت الحادثة في فبراير/شباط 2018، ونتج عنها مقتل 17 شخصًا.
- حادثة جامعة تكساس تاور في مدينة أوستن بولاية تكساس، وقعت في أغسطس/آب 1966، وخلفت 16 قتيلًا داخل الحرم الجامعي.
- حادث مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، وقع في ديسمبر/كانون الأول 2015، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا.
- مكتب بريد إدموند داخل مدينة إدموند بولاية أوكلاهوما، وقع في أغسطس/آب 1986، وقتل نتيجته 14 شخصًا.
- حادث قاعدة فورت هود في ولاية تكساس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وأسفر عن 13 قتيلًا.
- ثانوية كولومبيان في مدينة ليتلتون بولاية كولورادو، وقع الحادث في أبريل/نيسان 1999، وذهب نتيجته 13 شخصًا.
- مركز مبنى الهجرة في بينغامتون نيويورك، وقع في أبريل/نيسان 2009، وذهب نتيجته 13 شخصًا.
- حادثة ملهى وامي الليلي في فندق لويسا داخل مدينة سياتل في واشنطن، وكانت في فبراير/شباط 1983، ونتج عنها مصرع 13 شخصاً.
- حادث مسرح القرن 16 للأفلام في مدينة أورورا في كولورادو، وقع في يوليو/تموز 2012، ونتج عنه مقتل 12 شخصًا وإصابة 58 آخرين.
- حادث إطلاق نار داخل مقر القوات البحرية في العاصمة واشنطن، وقع في سبتمبر/أيلول 2013، وذهب ضحيته 12 قتيلاً وأصيب 8 آخرين.
- مطعم بوردلاين في مدينة ثوسند أوكس داخل كاليفورنيا، والتي حصلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ونتج عن الحادث مقتل 12 شخصًا وإصابة آخرين.
- حادث بلدية مدينة فيرجينا بيتش بولاية فيرجينا، وقع في 31 مايو/أيار 2019، وذهب نتيجته 12 شخصًا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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