المكسيك
الثلاثاء 21 يوليو 2020 19:03

"أعصاب من فولاذ".. صمود عجيب لـ 3 فتيات أمام دب في غابة (فيديو)

انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لمجموعة من الأشخاص بينهم ثلاث فتيات يتنزهون بإحدى الغابات قرب مدينة مونتيري شمال المكسيك، ولكنهم تفاجأوا بقدوم دب أسود.

ورصدت لقطات متداولة صدمة وذهول الفتيات، بعدما اقترب الدبُ  منهن وتفحصهن  واقفا على رجليه الخلفيتين، غير أن وقوفهن بلا حركة جعل الدب غير مؤذ على الإطلاق ربما لأنه شعر بأنهن لسن خطرا عليه.

وبالرغم من خوفهن الشديد من الدب، إلا أن إحدى الفتيات قامت بالتقاط صورة شخصية (سيلفي) معه.

وفي نهاية المطاف، ذهب الدب "المتطفل" إلى حال سبيله بعد أن اقترب من الفتيات كثيرا ولمسهن أيضا.

وقد أظهر كثير من المغردين إعجابهم بثبات الفتيات الانفعالي وصمودهن دون أدنى إشارة تنم عن خوفهن الداخلي.

واعتبر الناشطون أن تصرف الفتيات هو الطريقة الصحيحة لتفادي مهاجمة الدب.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
دب
يهاجم
فتيات
صمود وثبات

اقرأ أيضا

Thumbnail
باحثة في أكسفورد: من الممكن طرح لقاح فيروس كورنا هذا العام (فيديو)
Thumbnail
نيويورك تايمز: الصين تجبر الإيغور على العمل قسرا لتصنيع كمامات كورونا
Thumbnail
"البنتاغون" تشتري مقاتلات "إف 35" كانت مخصصة لتركيا.. ماذا حدث؟
Thumbnail
تقرير: تركيا ترفض تصوير مسلسل لنتفليكس بسبب "الشذوذ الجنسي"
Thumbnail
مناوشات بين سودانيين عالقين والأمن المصري عند الحدود (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. باحثة في أكسفورد: من الممكن طرح لقاح فيروس كورنا هذا العام (فيديو)
  2. نيويورك تايمز: الصين تجبر الإيغور على العمل قسرا لتصنيع كمامات كورونا
  3. "البنتاغون" تشتري مقاتلات "إف 35" كانت مخصصة لتركيا.. ماذا حدث؟
  4. تقرير: تركيا ترفض تصوير مسلسل لنتفليكس بسبب "الشذوذ الجنسي"
  5. مناوشات بين سودانيين عالقين والأمن المصري عند الحدود (فيديو)