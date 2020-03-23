فيروس كورونا
الاثنين 23 مارس 2020 13:25

"أعزهم الله".. كورونا يتيح لعمال النظافة فرصة الصلاة وحدهم بالمسجد النبوي (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية، مقطع فيديو لأحد أئمة المسجد النبوي الشريف، وهو يؤم مجموعة من المصلين الذين اصطفوا خلفه وكانوا من عمال النظافة فقط.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، عمال النظافة وهم يصطفون خلف الإمام، أثناء أداء إحدى الصلوات بمسجد الرسول، بعدما خلت كل المساجد من المصلين.

واحتفى ناشطون ومغردون بالفيديو واعتبروه تكريما إلاهيا لهؤلاء العاملين داخل بيوت الله ليل نهار من أجل نظافته ورعايته. وقال أحدهم "عمال النظافة خدموا بيت الله فأعزهم بالصلاة فيه دون غيرهم.. سبحان من اصطفاهم من بين البشر".

وأغلقت السعودية كافة المساجد في عموم المملكة، أمام المصلين ضمن إجراءات احترازية اتخذتها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت المملكة الأحد 119 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 511. وبتسجيل الحالات الجديدة أمس، تصبح السعودية أكبر دولة بها معدل إصابة بالفيروس بين دول الخليج العربية.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من 1700 حالة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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