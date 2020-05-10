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الأحد 10 مايو 2020 23:51

أعدت لهم التبولة والحمص والمقلوبة.. أستاذة تفاجئ طلابها في أمريكا (فيديو)

تحدثت معلمة عربية أمريكية، عن مفاجأتها طلابها في معهد تدريس اللغة للطلاب الأجانب بمعهد في ولاية أركنساس جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وأوضحت المعلمة نانسي عبده خوري، وأصولها من عجلون بالأردن، أن تعاليم وظيفتها تتطلب عدم الحديث بالعربية مع الطلبة الأجانب من العرب، وذلك للمساعدة في اعتمادهم على أنفسهم واستخدام اللغة الثانية.

ووثق مقطع فيديو متداول، قولها عن موقف حدث معها سابقًا، عندما سمعت طلابا عربا من "السعودية والكويت والأردن"، يتحدثون بالعربية حول أشياء اشتاقوا لها في بلادهم، والمأكولات من اللحم والأرز والتبولة والحُمص.

وأشارت في الفيديو إلى أنها قامت بتحضير المكونات لإعداد المقلوبة والتبولة والحمص، وجلبتها للمعهد في اليوم التالي، وأدخلتهم إلى الغرفة التي حضرت بها الطعام، وشاهدت مفاجأتهم وصدمتهم، وحينها قالوا لها على الفور: "أنتِ عربية! نعم أنتِ عربية".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل، مقطع الفيديو، وأبدوا إعجابهم بموقفها وحنيتها تجاه الطلبة ومشاعرها النبيلة التي دفعتها للبكاء لحظة الحديث عن الموقف.

المصدر
الجزيرة مباشر

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