الأحد 20 أكتوبر 2019 15:13
أطول رحلة طيران تجارية في العالم تستغرق حوالي 20 ساعة
أكملت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس بنجاح أطول رحلة بدون توقف في العالم على متن طائرة تجارية، في رحلة من نيويورك إلى سيدني، على متنها 49 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.
التفاصيل
- ذكرت كانتاس عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الأحد إن الرحلة التجريبية التي حلقت لمسافة 16 ألف و200 كيلومتر استغرقت 19 ساعة و16 دقيقة.
- غادرت الرحلة كانتاس كيو إف 7879 من مطار جون إف كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في مساء الجمعة، وهبطت في مطار كينجزفورد سميث في سيدني باستراليا صباح الأحد، إذ إن توقيت سيدني يسبق توقيت نيويورك بـ 15 ساعة.
بدون توقف
- تشغل الخطوط الجوية السنغافورية في الوقت الحالي أطول رحلة تجارية بدون توقف في العالم من سنغافورة إلى مدينة نيوآرك (بولاية نيوجيرسي الأمريكية)، والتي تستغرق 18 ساعة ونصف الساعة.
- قامت شركة كانتاس بتعديل استخدام طائرة جديدة من طراز بوينغ 9-787 دريملينر من أجل الرحلة التجريبية بأقصى قدر من الوقود وحمولة محدودة من الركاب والأمتعة، وبدون شحنات على متنها، للسماح للطائرة بتسيير الرحلة دون توقف.
- قالت كانتاس إن جميع انبعاثات الكربون ستقابلها تدابير أخرى لخفض الغازات الدفيئة في الجو.
- كان على متن الطائرة 49 راكبا، من بينهم مديرون تنفيذيون في كانتاس، وعلماء، وباحثون وصحفيون وأفراد الطاقم.
- قال آلان جويس الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتاس بعد وصوله إلى سيدني "هذا أمر مهم للغاية في مجال الطيران، ونأمل في أن يعتبر عرضا مسبقا لخدمة منتظمة والتي سوف تزيد من سرعة سفر الأشخاص من أحد طرفي الكرة الأرضية إلى الطرف الآخر".
- قالت كانتاس:"الغرض من رحلة تحطيم الأرقام القياسية هذه، هو إجراء بحث علمي على الركاب وأفراد الطاقم خلال رحلة طويلة للغاية، وتقليل الاضطراب خلال الرحلات الجوية الطويلة إلى أدنى حد، وتحديد فترات الراحة والعمل المثلى لأفراد الطاقم".
- تخطط الشركة لتنفيذ رحلتين بحثيتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري.
المصدر
الألمانية
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