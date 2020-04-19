البحرين
الأحد 19 أبريل 2020 19:04

أطلقوا سجناء البحرين: ناشطون يحذرون من خطر وصول كورونا للسجون

مغردون بحرينيون حذروا من خطر وصول فيروس كورونا إلى السجون في المملكة
مواقع التواصل
حذر مغردون بحرينيون من خطر وصول فيروس كورونا إلى السجون في المملكة، ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين قبل فوات الآوان.

ودشن نشطاء حملة "#اطلقوا_سجناء_البحرين" التي شارك فيها ناشطون وحقوقيون وأهالي المعتقلين الذين تحدثوا عن ظروفهم أبنائهم المأساوية داخل السجون.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 100 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1873.

وأضافت الوزارة أنه من ضمن إجمالي الإصابات 7 وفيات و759 حالة شفاء.

وتساءل ناشطون عن الأسباب التي تمنع السلطات من الإفراج عن كبار السن والمرضى ومن قضوا ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم.

وأشارت التغريدات إلى تزايد الخطر المحتمل والمحدق بالمعتقلين نتيجة أعدادهم الكبيرة التي تفوق الطاقة الاستيعابية للسجون.

وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و359 ألفا، توفي منهم قرابة 162 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 606 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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