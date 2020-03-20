فيروس كورونا
الجمعة 20 مارس 2020 15:59

أطباء حول العالم: بقينا في العمل لأجلك فابق في البيت لأجلنا (فيديو)

أطباء عرب يشاركون في الحملة الدولية للتوعية بضرورة البقاء في البيت لتفادي انتشار الجائحة
أطباء عرب يشاركون في الحملة الدولية للتوعية بضرورة البقاء في البيت لتفادي انتشار الجائحة
مواقع التواصل
وجه أطباء حول العالم رسائلهم عبر مواقع التواصل، تخاطب ضمائر المواطنين في بلادهم والعالم بأسره، وتحمل ذات المناشدة بلغات شتى "لقد بقينا في العمل لأجلك، من فضلك ابق في البيت لأجلنا".

وعبر الأطباء عن الضغط النفسي والبدني والمخاطرة التي يتعرضون لها من أجل إنقاذ الأرواح ورعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا، ووقف انتشار العدوى في أوطانهم والعالم بأسره.

وناشدوا العالم بعد شعورهم بخيبة الأمل لاستمرار الكثيرين في ممارسة أنشطتهم الاجتماعية بصورة عادية، وعدم اكتراثهم لفداحة الأزمة التي تواجه البشرية.

وتفاعل مع الحملة الأطباء والعاملون في القطاع الصحي بالدول العربية، ونشرت مؤسسة حمد الطبية بدولة قطر صورا لعاملين في القطاع الطبي لديها، يحثون الناس على البقاء في البيت، وذلك عبر وسم #سلامتي_هي_سلامتك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‫ ⁧‫#سلامتك_هي_سلامتي‬⁩‬

A post shared by مؤسسة حمد الطبية (@hmc_qatar) on

وشارك أطباء مصريون في الحملة الدولية عبر هاشتاج #خليك_في_البيت، وحثوا المواطنين على عدم التهاون مع الأزمة، والتوقف عن التجمعات الاجتماعية، وأخذ الجائحة على محمل الجد.

وانفعل أحد المشاركين في مجموعة (خليك في البيت) على فيسبوك، وطالب المصريين بعدم النزول من البيت لأن مصر في أزمة كبيرة، وإما تلحق بسيناريو إيطاليا وتتفشى فيها الجائحة، أو تعبر لسيناريو الصين وتسيطر على الخطر.

وشاركت طبيبة بقسم الطوارئ في مقاطعة فرجينيا الأمريكية صورة لها وهي محاطة بستة من موظفي المستشفى الذين يرتدون جميعهم أقنعة الوجه، وتوجهوا جميعا برسالة للعالم لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل لمنع انتشار المرض.

وبث عاملان في أحد القطاعات الطبية مقطعا على تيك توك، وحملا عددا من الأوراق تحمل الرسائل التالية "نحن لدينا أيضا عائلات، ولكن لا نستطيع البقاء في المنزل، نحن لسنا في عطلة، من فضلك كن مسؤولا وابقى في البيت لأنني لا أستطيع ذلك، من فضلك اغسل يديك، نحن معرضون لأي شيء من أجلك، ساعدنا، واهتم بي لأهتم بك".

مقطع متداول عبر العالم للتوعية بالمخاطرة والضغط الذي يتعرض له العاملون في المجال الطبي (تويتر)

 

وعلق أحد المغردين بقوله "كورونا أعاد ترتيب أهمية الفئات الموجودة في المجتمع لوضعها الحقيقي الأطباء و العلماء و عمال النظافة هم أهم أسباب نجاة العالم بعد الله".

اقرأ أيضا:

"يتصدرون الصفوف في مواجهة كورونا".. شيخ الأزهر يوجه رسالة شكر ودعم لأطباء مصر

تصفيق عبر الشرفات.. الإسبان يحيون الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

احتفاء على وسائل التواصل الاجتماعي بممرضات إيطاليات يواجهن كورونا

مفهومان مختلفان.. ما الفرق بين الوباء والجائحة؟

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
رسالة الأطباء
الأطباء حول العالم
كورونا
طبيب
مكافحة كورونا
جائحة
خليك في البيت
سلامتك هي سلامتي
قطر
مصر

اقرأ أيضا

Thumbnail
إسبانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من ألف
Thumbnail
شاهد: إمام الحرم المدني يبكي بحرقة في خطبة الجمعة والصلاة بسبب كورونا
Thumbnail
لمواجهة كورونا.. الأردن يقرر "حظر تجوال" مفتوحا في المملكة
Thumbnail
روسيا تختبر 6 لقاحات جديدة لفيروس كورونا
Thumbnail
خليفة حفتر يستغل "كورونا" ليواصل مهمته!

الأكثر قراءة

  1. إسبانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من ألف
  2. شاهد: إمام الحرم المدني يبكي بحرقة في خطبة الجمعة والصلاة بسبب كورونا
  3. لمواجهة كورونا.. الأردن يقرر "حظر تجوال" مفتوحا في المملكة
  4. روسيا تختبر 6 لقاحات جديدة لفيروس كورونا
  5. كورونا.. ارتفاع الوفيات في الجزائر والمغرب والإصابات في الكويت ولبنان وتونس وفلسطين