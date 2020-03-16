أضافت منافسيها.. شركة تتفرد بإعلان إنساني عن كورونا (فيديو)
ويظهر في الفيديو الذي نشرته "لايفبوي Lifebuoy" باللغتين العربية والإنجليزية، وانتشر على نطاق واسع وحظي بتفاعل واستحسان كبيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "هذا ليس مجرد إعلان للايفبوي وإنما هو دليل بسيط لمحاربة فيروس كورونا".
ويتضمن الإعلان بعض إرشادات الوقاية الواجب اتباعها للحماية من الفيروس التاجي الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا بعدما أودى بحياة نحو 6 آلاف شخص حول العالم وأصاب نحو 160 ألف آخرين.
ومن بين تلك الإرشادات التي تضمنها الإعلان "المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمهما بالكحول القاتل للفيروسات حال كنت خارج المنزل، واللجوء للطبيب عند التعرض لنزلات البرد أو السعال أو الحمى".
وأيضًا الراحة في المنزل عند الشعور بالمرض، واستعمال المناديل أو وضع قناع عند السعال أو العطاس، وتفادي أكل اللحوم النيئة، والابتعاد عن الحيوانات في المزارع.
ويبدو حتى الآن أن الإعلان عادي ومألوف سينتهي غالبًا بالترويج لمنتج الصابون الخاص بالشركة، لكن المفاجأة أن "لايفبوي" أنهت إعلانها بشكل مختلف.
واختتمت الشركة إعلانها بعبارة "يرجى استخدام أقرب صابون منك مثل لايف بوي أو ديتول أو جونسون أو لوكس"، متناسية التنافسية بينها وبين الشركات الأخرى، في تصرف وصفه رواد منصات التواصل بالإعلان الأكثر إنسانية في زمن الكورونا.
هل تغسل يديك بالطريقة الصحيحة؟ شارك هذه النصائح حول غسل اليدين من لايفبوي مع أحبابك لمساعدتهم على الوقاية من #فيروس_كورونا pic.twitter.com/ICohiyvWRh— Lifebuoy Arabia (@Lifebuoy_Arabia) March 11, 2020
ورغم أن الشركة بثت إعلانها هذا منذ أسابيع، إلا أن مستخدمي منصات التواصل تداولوه على نطاق واسع بالأمس عبر وسم (lifebuoy#)، بعدما أعيد بثه إلى جانب فيديو نشرته الشركة قبل أيام للتحفيز على غسل الأيدي بشكل صحيح، وتوضيح الطريقة السليمة للقيام بذلك، في ظل توسع تفشي الفيروس والتوصيات العالمية للوقاية منه.
االانسانية في أعظم صورها— Dr.Mustafa Nazar #1 TOT (@mus6afanazar) March 16, 2020
اعلان لصابون لايفبوي بلاخير ينصح الناس باستعمال كل صابون المنافسين الهم لحمايتهم و ذاكرينهم بالاسم كلهم
Really Thanks lifebuoy#COVID_19 #كورونا pic.twitter.com/SjQphU8ojC
واحدة من اعظم الصور اللي شفتها يمكن في حياتي— كن محسناً فيما بقى ✨ (@Hozaifa_MoH) March 15, 2020
شركة Lifebuoy عاملة اعلان توعية
بتقول في الإعلان مش ضروري تستخدم الصابون بتاعي
استخدم اَي صابون وكمان كاتبة أسامي المنتجات المنافسة
حركة محترمة في زمن قل فيه الاحترامم pic.twitter.com/yU6AJcpqWj
Lifebuoy Anti-Ad execution - 100/100.— Suraj Krishnan (@surajkrish1310) March 16, 2020
Also smart that they have mentioned Lux as the first alternative option as Lux is also part of the same group (HUL).#COVID19india #Coronaindia #HUL #CoronaAlert #advertising pic.twitter.com/VNjgpbAEFx
إعلان لصابون Lifebuoy— ᖇ ᗩ ᗰ ϒ 🚩🦅 (@Ramy__74) March 15, 2020
في آخر الإعلان بيقولوا للناس أي نوع صابون منافس لنا تقدروا تستخدموه بردو لحمايتكم لأن كله واحد وكاتبينهم بالإسم
علشان مقدرين حياة الناس وعارفين إننا في وقت ماينفعش فيه المنافسة تبقي علي حساب حياة و صحة الناس
عظمة و رُقي ♥️ pic.twitter.com/KKTOi8DRZL
الناس المحترمة والضمير الاعلانى— MƠƝƖƦ ᗯᗩSᖴƳ (@Monir_Wasfy) March 15, 2020
اعلان لصابون لايف بوي في اخره بيقولوا للناس انهم ممكن يستخدموا اى صابون وذكروا الأنواع المنافسين ليهم بالاسم لأن الاهم دلوقتى الحماية
💕🌷شكرا Lifebuoy#كورونا_مصر pic.twitter.com/ptRfRDqXtl
إعلان لصابون لايفبوي في اخره بيقولوا للناس كل صابون المنافسين لينا تقدروا برضه تستخدموه لحمايتكم .. حياة إنسان أهم من أي منافسة حالياً 😄— Abd El-Rahman 〽️. Khalifa (@khaliiiiiiifa) March 15, 2020
ثانكيو لايفبوي ✨♥️#Lifebuoy pic.twitter.com/jg0gO3unGb
The AD of 2020.— Malowa O-N (@B_Malowa) March 14, 2020
Also, possibly a life saving PSA! #WashHandsWell #CoronaVirusInKenya #LifeBuoy https://t.co/PUZ4JVbZHO
تحية احترام لشركة #lifebuoy لايفبوي اعلان توعوي مع اضافة اسماء المنافسين 👏🏼 pic.twitter.com/YlPKBy1BTN— Yaser 🅙 (@ysamaren) March 15, 2020
اعلان يمكن ما نشوفو تاني الا في المدينة الفاضلة— (͡° ͜ʖ ͡°)_حرباش 🇸🇩 (@Musaab_157) March 15, 2020
قمة الانسانية و تجرد كامل من الرأسمالية
Hats off #lifebuoy 🎩 pic.twitter.com/SxPYNza4d4
ايه العظمه و الجمال دا❤️— ديدو 🇪🇬 (@Dorktya) March 15, 2020
اعلان لصابون لايفبوي في اخره بيقولوا للناس كل صابون المنافسين لينا تقدروا برضه تستخدموه لحمايتكم لأن كله واحد و ذاكرينهم بالاسم
Really Thanks Lifebuoy !#ethics #social_responsibility #marketing pic.twitter.com/wUFxUyv85z
شركة لايف بوي عاملين إعلان فيه نوع من الانواع الdemarketing الا إنه انساني جدا وبيظهروا فيه اهتمامهم بالشعب والمجتمع اكتر من المكسب والارادات.#lifebuoy 👏👏👏♥️ pic.twitter.com/S1XnuICn2C— TheGiadianSurvivor.🏇 (@SalmaElGiady) March 15, 2020