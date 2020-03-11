أصغر مصابة بكورونا في فلسطين تغزو منصات التواصل
وتظهر الصورة التي نشرها عطا جبر مسؤول إعلامي بالهلال الأحمر الفلسطيني، أصغر طفلة فلسطينية، والبالغة من العمر عامين، مصابة بفيروس كورونا، برفقة والدها في مدينة بيت لحم.
وتفاعل الناشطون مع الصورة التي اعتبروها مؤثرة ومبكية، وغيّرت من ملامح اللعب بين طفلة ووالدها. وأضاف النشطاء أن الطفلة بصحة جيدة.
ويشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين قد وصل إلى 29 إصابة بعد اكتشاف ثلاث حالات جديدة في بيت لحم بالضفة الغربية.
صورة أصغر مصابة #فيروس_كورونا في فلسطين ..💔😢— وليد الدردساوي 🇵🇸 (@waleed_Emad92) March 11, 2020
ربي يشفيكي ويرفع البلاء عنك وعن كل #فلسطين pic.twitter.com/iBdbQ4qutN
صورة أصغر مصابة بفيروس كورونا في #فلسطين ..💔😢— حمادة ابو مالك - غزة 🇵🇸 (@abomalk20020) March 11, 2020
ربي يشفيكي ويرفع البلاء عنك وعن كل #فلسطين .. pic.twitter.com/Z4p2hwvkMQ
أصغر مصابة في فلسطين بفايروس #كورونا وتبلغ من العمر عامين بصورة مع والدها. pic.twitter.com/foY2iuXo2y— شجاعية (@shejae3a) March 11, 2020