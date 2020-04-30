فيروس كورونا
الخميس 30 أبريل 2020 21:34

أصغر متعاف من كورونا.. رضيع عمره 16 يوما

محاولات مستمرة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في العاصمة الفلبينية مانيلا
محاولات مستمرة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في العاصمة الفلبينية مانيلا
رويترز
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية الخميس أن رضيعا يبلغ 16 يوما أصبح أصغر متعافٍ من فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري إن الرضيع (أطلق عليه والداه اسم لاعب كرة السلة الأمريكي الراحل، كوبي برايت)، خرج من مستشفى الأطفال الوطني الثلاثاء بعد 11 يوما من إصابته بالفيروس. 

وأضافت: "تحية للطاقم الطبي الشجاع في مستشفى الأطفال الوطني، الذي اعتنى بالرضيع كوبي بلا كلل، أصغر متعافٍ من فيروس كورونا. لقد تعافى من الفيروس وهو يبلغ من العمر 16 يوما فقط". 

وأوضحت فيرجيري أن أكبر متعافٍ من فيروس كورونا في الفلبين كان رجلا يبلغ من العمر 95 عاما، وكان محتجزا في مستشفى بمدينة مانداليونج. 

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية الخميس 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 8488 .

وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 568 ، بعد تسجيل 10 حالات جديدة. 

وقالت فيرجيري إن من بين المرضي 25 طفلا أقل من عام، توفى اثنان منهم.

وفي السياق، ذكر القصر الرئاسي الفلبيني الأربعاء أنه لن تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ المدارس الابتدائية في يونيو/حزيران المقبل، بسبب أزمة مرض كوفيد-19.

وأصدر المتحدث الرئاسي، هاري روك هذا التوضيح، فيما ترغب بعض المدارس الخاصة ببدء الدراسة في يونيو المقبل بتنفيذ "أسلوب النموذج المتعدد"، والذي يسمح بحضور التلاميذ في المدارس وتنظيم فصول دراسية عبر الإنترنت. 

وأكد روك مجددا أن مؤسسات التعليم العالي فقط ربما تستأنف الدراسة بقوة عمل صغيرة للغاية في مناطق لا تقع تحت الحجر الصحي المجتمعي الصارم.

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المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية

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