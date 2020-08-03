فنلندا
الاثنين 3 أغسطس 2020 13:19

أصغر رئيسة وزراء في العالم تحتفل بزفافها (صور)

زفاف رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين
مواقع التواصل
احتفلت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، مساء السبت، بزواجها من صديقها ماركوس رياكونين.

وتزوجت رئيسة الوزراء الفنلندية، البالغة من العمر 34 عامًا، الرجل الذي تشاركت معه حياتها لمدة ستة عشر عامًا.

وتزوج الثنائي، وهما والدا طفلة تبلغ سنتين ونصف سنة، السبت، في المقر الرسمي لرئيسة الوزراء "بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين"، بحسب بيان رسمي.

وعلى حسابها الشخصي في "إنستغرام"، نشرت رئيسة الحكومة صورة تظهر فيها في ثوب أبيض فيما تحمل باقة زهور إلى جانب زوجها ماركوس رايكونين.

وأرفقت الصورة بتعليق "أنا سعيدة وممتنة لمشاركة حياتي مع الشخص الذي أحبه".

 

وتعد مارين أصغر رئيسة وزراء بالعالم وفي تاريخ البلاد، منذ توليها المنصب في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، تم انتخاب الاشتراكية الديمقراطية سانا مارين رئيسة للوزراء وأصبحت يومها أصغر رئيس حكومة في العالم، لكنها خسرت اللقب بسرعة أمام النمسوي سيباستيان كورتس البالغ 33 عامًا.

ورغم ذلك، ما زالت تحمل لقب أصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا.

وكان حزب مارين قد فاز في الانتخابات التشريعية على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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