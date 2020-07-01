لبنان
الأربعاء 1 يوليو 2020 10:57

أشعل الغضب.. وزير داخلية لبنان: قتلت اثنين والرئيس عون حماني (فيديو)

وزيرالداخلية اللبناني محمد فهمي يعترف على الهواء بقتل شخصين
فرانس برس
أثارت تصريحات وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، حول اعترافه بأنه "قتل اثنين" خلال اشتباك مسلّح خلال الحرب الأهلية اللبنانية، بلبلة وجدلًا لبنانيًا قبل أن يبادر إلى إصدار توضيح.

وكان الوزير فهمي قد قال في مقابلة له على إحدى الفضائيات اللبنانية "في العام 1981 وقع بيني وبين حزب فاعل وقوي، إشكال، أعتذر من الأهل، من الجميع، من المشاهدين، قتلت اثنين، لكن الرئيس عون حماني، وقال: يا محمد طول ما فيّ نفس ما حدا بيدقك بشوكة (لن يؤذيك أحد)".

وعبّر لبنانيون عبر منصات التواصل عن غضبهم من التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية، وطالبوا القضاء بالتدخل والمحاسبة باعتباره اعترافًا صريحًا بالقتل من جانبه.

وأقدم الوزير فهمي على إصدار بيان توضيحي عن كلمته "قتلت اثنين"، قائلًا "إن ما ورد في سياق الحديث في إحدى المقابلات التلفزيونية من عبارة (قتلت اثنين) كان قد سبقها اعتذار عن ذكر الحادثة، وهذا ما يدل على العفوية والصدق في الكلام، وأن القصد لم يكن فعل القتل بحد ذاته".

 وأضاف البيان الصادر عن مكتبه "ما حصل كان نتيجة تعرض حاجز الجيش اللبناني، الذي كان بإمرته في حينه، لهجوم من قبل مسلحين نجم عنه سقوط ضحايا، وإن ردة فعل عناصر الجيش كانت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس والدفاع عن الشرعية وعن هيبة الدولة ومعنويات الجيش".

والحرب الأهلية اللبنانية هي حرب أهلية متعددة الأوجه، استمرت من عام 1975 إلى عام 1990 بين طوائف دينية وسياسية لبنانية عدة بتحالف مع جهات خارجية، وكانت التحالفات تتبدل بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به، وأسفرت عن مقتل نحو 120 ألف شخص. وفي عام 2012، كان ما يقرب من 76 ألف شخص لا يزالون مشردين داخل لبنان، كما أسفرت أيضا عن نزوح لما يقرب من مليون.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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