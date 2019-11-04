بودكاست رموز
الاثنين 4 نوفمبر 2019 14:23

أشرف مروان.. بطل أم جاسوس؟

كثرت حوله الروايات والأقاويل، بين من يراه بطلًا قوميًا، ومن يراه عميلًا لإسرائيل، وحتى نهايته اكتنفها الغموض. فمن هو أشرف مروان؟

المصدر
الجزيرة بودكاست
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بودكاست رموز
أشرف مروان
بطل
جاسوس
مصر

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