أسوشيتد برس: السعودية أبرمت اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة في اليمن

كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس أن خروج تنظيم القاعدة من عدد من معاقله في اليمن كان وفقا لاتفاقات سرية مع التحالف الذي تقوده السعودية وليس بسبب انتصارات للتحالف كما أُعلن.

وقالت أسوشيتد برس إن التحقيق الذي أجرته اعتمد على مقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولا في أجهزة الأمن اليمنية والمليشيات ووسطاء القبائل وأربعة أعضاء في تنظيم القاعدة باليمن. وبثت الوكالة تقريرا مصورا تضمن عددا من شهادات المسؤولين الذين تضمنهم التحقيق.

وقالت الوكالة إنه بينما كان التحالف الذي تقوده السعودية، والمدعوم من الولايات المتحدة، يعلن انتصارا بعد آخر على مسلحي القاعدة في اليمن خلال العامين الماضيين، كانت هذه "الانتصارات" المزعومة نتيجة اتفاقات سرية مع المسلحين، وهي اتفاقات يمكن أن "تعزز من قوة" أخطر ذراع لتنظيم القاعدة الذي نفذ عشرات الهجمات حول العالم، وكان أخطرها هجوم 11 سبتمبر/أيلول 2011.

وقالت الوكالة إن "التحالف الذي تقوده السعودية منح القاعدة ممرا آمنا للخروج من سلسلة من المدن والبلدات التي سيطرت عليها، وسمح لمقاتلي التنظيم بالانسحاب مع أسلحتهم، والمعدات المنهوبة، وكميات هائلة من الأموال".

وأضافت أن مواكب المسلحين انسحبت قبل أن تتقدم القوات المدعومة من التحالف لدخول هذه المدن والبلدات "من دون إطلاق رصاصة واحدة".

وكشف التحقيق أن التحالف الذي تقوده السعودية "دفع أموالا" لبعض مسلحي القاعدة في مقابل انسحابهم، بينما "تم تجنيد المئات منهم كي ينضموا إلى قوة مسلحة يمولها التحالف نفسه" وهي قوة الحزام الأمني التي تشرف عليها الإمارات العربية المتحدة.

وقالت أسوشيتد برس إن هذه الاتفاقات "تعكس المصالح المتعارضة للحربين اللتين تم شنهما في نفس الوقت في الركن الجنوبي من شبه الجزيرة العربية" في إشارة إلى الحرب ضد تنظيم القاعدة، والصراع مع الحوثيين.

ونقلت الوكالة عن خمسة مسؤولين حكوميين وأمنيين وأربعة وسطاء قبليين شاركوا في المفاوضات لخروج مسلحي القاعدة من سبعة مناطق بمحافظة أبين أن المسلحين خرجوا من أبيا ومدينة المكلا الساحلية أوائل عام 2016 وفقا لاتفاقات مع الإمارات العربية المتحدة المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال علي لحمان، أحد الوسطاء القبليين أن مسلحي القاعدة "خرجوا من محافظة أبين بالكامل من دون نقطة دماء".