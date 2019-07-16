الثلاثاء 16 يوليو 2019 16:53
أسوشيتد برس: اختفاء ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز
قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس إن ناقلة نفط إماراتية ترفع علم بنما اختفت بعد أن انجرفت إلى المياه الإيرانية خلال عبورها مضيق هرمز قبل يومين.
أبرز ما جاء في تقرير الوكالة
- أظهرت بيانات التتبع أن ناقلة النفط توقفت عن إرسال موقعها قبل يومين بعد انجرافها إلى المياه الإيرانية، ما يثير المخاوف بشأن وضعها وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة.
- من غير الواضح معرفة ما حدث للناقلة "رياح" في وقت متأخر من مساء السبت.
- آخر بيانات لموقعها يظهر أنها كانت متوجهة صوب إيران.
- استهدفت ناقلات نفط في وقت سابق في وقت تحتل منطقة الخليج مسرح الأحداث في ضوء أزمة بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.
- تأتي المخاوف بشأن الناقلة "رياح" في وقت تواصل فيه إيران حملتها متزايدة الضغوط بشأن برنامجها النووي عقب الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق قبل عام.
المصدر
أسوشيتد برس
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