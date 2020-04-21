"أسعد يوم في حياتي".. شاهد فرحة أول راتب من يوتيوب

مدونة الفيديو ياسمين ياشين تتحدث بفرحة وفخر عن أول أرباح لها من قناتها

يرفض معظم مدوني الفيديو الإفصاح عن قيمة أرباحهم من يوتيوب؛ لاعتباره شأنا خاصا أو تخوفا من الحسد. وقد يكشف أصحاب القنوات الصغيرة مكاسبهم الحقيقية لسبب لا يخفى على أحد.

ويراوغ آخرون، ويضعوا عناوين خادعة لفيديوهات حول قيمة أرباحهم؛ وذلك لإثارة فضول المتابعين، ثم يتنصلون من ذكر الأرقام الحقيقية. وقلة قليلة فقط تصدق الجمهور وتتحدث بشفافية عن الأرباح.

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يثير بعض مدوني الفيديو فضول متابعهم حول قيمة عوائدهم من يوتيوب سواء ذكروها صراحة أو تحفظوا عليها؟

الإجابة باختصار لأن فيديو بعنوان "أول قبض لي على يوتيوب" بالنسبة إلى القنوات الصغيرة، هو فيديو جذاب جدا، وقد يحقق مشاهدات قياسية.

يعتمد الكثير من الشباب والنساء وبخاصة من ربات البيوت على يوتيوب مصدر دخل ثابت، ووسيلة أساسية مضمونة في مجال العمل الحر، في ظل قلة فرص العمل.

وتقبل الكثير من ربات البيوت في مصر والمغرب وبعض الدول العربية على تأسيس قنوات على يوتيوب لتحقيق المعادلة المثالية: العمل في مقابل مادي، وعدم ترك المنزل والأطفال والرضع، وإنجاز مهام البيت خاصة وأن معظم الفيديوهات حول الطبخ والتنظيف وإدارة المنزل.

وتعبر بعضهن عن قيامهن بالمشاركة في مصاريف البيت ومساعدة الأزواج في ظل غلاء الأسعار وزيادة متطلبات الأبناء، وترى أخريات أن العمل على يوتيوب يشغل أوقات فراغهن، أو يبرز مهاراتهن في الطبخ والترتيب وإدارة المنزل.

أول ربح من قناة يوميات سلوى

100 دولار.. البداية

وعادة ما يتقاضى صغار اليوتيوبرز 100 دولار أو يزيد في أول أرباح، على سبيل المثال، ذكرت صاحبة قناة مطبخ أم شريف أنها كسبت (125 دولار) في أول ربح لقناتها.

بفرحة وفخر، قصت مدونة الفيديو ياسمين شاهين قصتها مع يوتيوب، عندما طلبت من زوجها أن "يفتح لها" قناة على يوتيوب أسوة ببقية النساء كي تستغل وقتها وهي بالبيت مع طفلها.

وبالفعل أخذ منها الهاتف، وقام بإنشاء حساب لها على يوتيوب، وطلب منها بعد نمو القناة أن تحتفظ بأرباح القناة لنفسها، ولا تشارك في ميزانية البيت، بل تستخدم المال كما تريد، سواء لشراء الذهب أو الملابس.

وذكرت أن اليوم الذي ذهبت فيه لاستلام أول أرباح من القناة هو أسعد يوم في حياتها، لأنها وللمرة الأولى تمتلك المال من تعبها ومجهودها ونجاحها.

وأضافت "فضلت أعافر لحد ما وصلت الحمد لله، وظللت أقبل الراتب الأول كثيرا، وأشكر الله رغم أنني لست بحاجة إلى المال، ففرحتي هي فرحة بالنجاح وليست فرحة بالمال، وقد بذلت الكثير من الجهد، وكنت أصور أحيانا من 6 – 7 ساعات يوميا".

وسردت صاحبة قناة "يوميات سلوى" تجربتها قائلة: "قبضت بالدولار، وهذه أول فلوس أكسبها في حياتي من تعبي، وأنا سعيدة جدا لأن هذا الربح بعد 8 أشهر من التعب والمجهود".

وذكرت أنها تقاضت أول مرة 130 دولار، ولا تعلم هل ستحتفظ بالمبلغ أم ستنفقها، ولكنها ستخصص جزءًا منهم للصدقة كي يبارك الله فيها.

وفي المقابل، أشار مدون الفيديو (على المشعل) إلى أنه كسب خلال 8 سنوات من عمله الدؤوب في يوتيوب مليون ريال سعودي (270 ألف دولار تقريبا).

أول أرباح من قناة ياسمين شاهين

ناس وناس

وعما فعله يويتوب في حياته؛ ذكر مدون الفيديو محمد الهادي أنه ملأ الفراغ الكبير في حياته، وساعده على التعرف على ناس جدد، وتوثيق صلته بأصدقاء من ذوي الاهتمامات المشتركة.

وأوضح أنه ربح 1110 دولارات عن إجمالي مليون و900 ألف مشاهدة، وهو مبلغ زهيد مقارنة بتكلفة السفر والتصوير في بعض الفيديوهات.

وبين أن تحقيق الربح من الإعلانات يختلف من فيديو لفيديو حسب المحتوى، وليس المشاهدات، والبلد التي يتابعك منها جمهورك.

مليون ريال سعودي أرباح 8 سنوات من العمل المتواصل في قناة علي المشعل

وترى صاحبة قناة (بيتك بسيط مع دودي) أن صغار اليوتيوبرز يتقاضون مبالغ زهيدة مقابل تعبهم المتواصل، في المقابل تربح قنوات مثل (يوميات حمدي ووفاء) أكثر من مئتي ألف جنيها مصريا شهريا (13 ألف دولار تقريبا).

وأوضحت أنها بدأت تتقاضى أجرا من يوتيوب بعد 9 شهور من العمل المنتظم.

وذكرت أن يوتيوب يرسل إيصال الأرباح لمدوني الفيديو يوم 21 من كل شهر، ومعروف في مصر أن يوم 22 في الشهر هو يوم صرف الحوالات من يوتيوب سواء في بعض البنوك أو خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون.

مدونة فيديو تتحدث عن التباين الكبير بين أرباح القنوات الكبيرة والصغيرة

ويستطيع مدونو الفيديو تحقيق الربح على يوتيوب من خلال الانضمام إلى "برنامج شركاء يوتيوب"، الذي يتطلب: امتلاك حساب على AdSense مرتبط بالقناة، الامتثال لسياسة يوتيوب، الإقامة في بلد أو منطقة يتوفر فيها البرنامج، حصد أكثر من 4000 ساعة مشاهدة علنية آخر 12 شهرا على قناتك، أن تضم القناة أكثر من ألف مشترك.

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