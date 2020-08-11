أسعار الذهب
الأربعاء 12 أغسطس 2020 00:22

أسعار الذهب تتكبد أكبر خسارة يومية خلال سبعة أعوام

أسعار الذهب
صورة أرشيفية
غيتي
هبطت أسعار الذهب أكثر من 5%، الثلاثاء، لتواجه أكبر خسارة لها ليوم واحد في سبعة أعوام، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة عقب بيانات اقتصادية مشجعة.

في حين دفعت آمال في حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا المؤشر ستاندر اند بورز 500 للأسهم الأمريكية للاقتراب من مستوياته القياسية المرتفعة.

 وتلقت معادن نفيسة أخرى ضربة لتهوي الفضة 13.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أكتوبر تشرين الأول 2008.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 1921.40 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، مرتدا بشكل حاد من مستواه القياسي البالغ 2072.50 دولارا الذي وصل ِإليه يوم الجمعة وليشهد أسوأ يوم له منذ يونيو / حزيران 2013.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1946.30 دولارا للأوقية.

وقال محللون إن بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع ساعدت في تسريع المبيعات في أسواق المعادن النفيسة، لكن التوقعات ما زالت تشير إلى مسار صعودي للذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 4.8 بالمئة إلى 938.65 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاديوم خمسة بالمئة إلى 2108.60 دولارات للأوقية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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