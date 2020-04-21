أسعار البترول بالسالب.. كيف؟ وهل يدفع منتجو النفط أموالا للمشترين؟
ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال تحول أسعار النفط الأمريكي إلى السالب للمرة الأولى في التاريخ بأنه "دليل فوضوي على عدم القدرة على تخزين إجمالي إنتاج النفط الذي كان من المفترض أن يستخدمه الاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليا من الركود.
هل يعني ذلك أن منتجي النفط سيدفعون أموالا للمشترين؟
نظريًا نعم، على الأقل بالنسبة إلى أجزاء من الولايات المتحدة، إذ إن تراجع الطلب على النفط بسبب أزمة فيروس كورونا، أدى إلى امتلاء مستودعات التخزين والتكرير.
وفي الوقت نفسه، فإن منتجي النفط مضطرون إلى مواصلة ضخ إنتاجهم لتجنب غلق الآبار وإعادة تشغيلها لاحقًا، لما لذلك من تكلفة باهظة.
ولهذا فإن منتجي النفط يتنافسون حاليًا على الحصول على مساحات تخزين جديدة.
أسباب
تعالج مصافي التكرير حاليا كميات أقل كثيرا من المعتاد من الخام، لهذا فإن مئات الملايين من براميل النفط تجد طريقها إلى منشآت التخزين حول العالم.
وقد استأجر تجار النفط سفنا لاستخدامها فقط في تخزين فائض النفط، ويوجد حاليا نحو 160 مليون برميل مخزنة في ناقلات حول العالم، وهو مستوى قياسي.
وسارع المستثمرون إلى بيع عقود مايو/ أيار قبل انقضائها في وقت لاحق يوم الاثنين في غياب طلب على النفط الفعلي.
وعندما ينقضي عقد آجل فإن المتعاملين يتعين عليهم أن يقرروا إن كانوا سيتسلمون النفط أو يقومون بترحيل مراكزهم الى عقود آجلة أخرى لشهر لاحق“.
هل سينعكس ذلك على المستهلك العادي؟
لم يتضح إن كان ذلك سينعكس على المستهلكين الذين ينظرون في العادة إلى هبوط أسعار النفط على أنه يترجم إلى انخفاض في أسعار البنزين في محطات الوقود.
وقال جيف كيلدوف الشريك في صندوق التحوط (أجين كابيتال ال ال سي) في نيويورك "من الطبيعي أن هذا سيكون له تأثير تحفيزي للاقتصاد حول العالم... إنه في العادة سيكون شيئا جيدا لإضافة 2% إلى الناتج المحلي الاجمالي."
إلى متى يستمر هذا الأمر؟
الأسعار السلبية هي لعقود تسليم الشهر المقبل التي انتهى أجلها اليوم، ولكن العقود الآجلة تسليم شهر يونيو/حزيران تتداول عند سعر 20.43 دولار للبرميل، مما يجعل الهامش بين شهرين متتابعين هو 60.76 دولار، وهو أمر غير مسبوق.
وعند النظر إلى عقود تسليم شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، فسنجد أن أسعارها تزيد على أسعار عقود شهر مايو أيار بـ 25 مرة، في إشارة إلى أن الأسواق تتوقع التغلب على وباء كورونا وتعافي أسعار النفط بحلول ذلك الوقت، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
هل انخفضت أسعار كافة أنواع الخام؟
هناك عدة أنواع من خام النفط منها "سلة أوبك" وهي عبارة عن متوسط مرجح لأسعار الخامات البترولية التي ينتجها أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ويتم استخدام هذا المعيار مقياسا مهما لأسعار النفط الخام.
ومنها خام القياس العالمي "مزيج برنت" هو خام نفطي يستخدم معيارا لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، خاصة في الأسواق الأوربية والأفريقية، ويتكون برنت من مزيج نفطي من 15 حقلا مختلفا في منطقتي برنت وتينيان (بعضها يقع في المملكة المتحدة والبعض الآخر في النرويج).
وقد تراجعت عقود خام برنت لكنها لم تصل بأي حال إلى تلك المستويات الضعيفة بفضل وجود المزيد من قدرات التخزين متاحة حول العالم.
وأغلقت عقود برنت أمس الاثنين منخفضة 2.51 دولار، أو 9%، لتسجل عند التسوية 25.57 دولارا للبرميل.
حرب الأسعار مستمرة
تتعرض أسعار النفط لضغوط بسبب تضرر الطلب بشدة من تفشي فيروس كورونا، بينما خاضت السعودية وروسيا حرب أسعار عمدتا خلالها إلى ضخ المزيد من الخام.
وفيما سمي "الاثنين الأسود"، في 9 مارس/آذار الماضي، انهارت أسعار البترول مسجلة أكبر هبوط لها في يوم واحد منذ حرب الخليج عام 1991.
جاء هذا بعد انهيار الاتفاق على خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين من خارج المنظمة، وعلى رأسهم روسيا والمعروف بتحالف أوبك بلس.
واستمر التدهور إلى اليوم مقارنة بسعر 70 دولارًا للبرميل في مطلع هذا العام، رغم الاتفاق الأخير لأوبك بلس على تخفيضات قياسية في الإنتاج، التي يبدو أنها لا تجاري الهبوط في الطلب بسبب وباء كورونا.
وخلف كواليس الهدنة السعودية الروسية لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط من خلال اتفاق على خفض قياسي في الإنتاج، ترى أطراف فاعلة بالسوق أن المنتجين الكبيرين ما زالا يتبادلان الضربات في السوق الحاضرة.