أسراب من الحشرات تهاجم مدن لبنانية.. ما القصة؟ (فيديو)
ويشهد لبنان منذ يومين أسرابًا من حشرات غير ضارة تدعى "الخنفساء السوداء وحشرة الزيز الذهبي ونوع من البعوض الصغير"، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما ترتب عليه تكاثر هذه الحشرات بسرعة.
📍موجه من الحشرات الصغيرة تشبه البرغش تجتاح منطقة بيروت #لبنان #حشرات pic.twitter.com/42vR8vTRvC— Ryme (@rymehussayni) May 15, 2020
في ظاهرة غير مسبوقه انتشارا حشرات أو الصراصير في معظم مناطق لبنان..ماهو السبب برأيكم pic.twitter.com/EIR7Rj40fO— Ali Al Dlim (@Ali69760507) May 16, 2020
حشرات تجتاح المناطق وتحجر المواطنين داخل المنازل... ما السبب؟#لبنان https://t.co/HDi5x5sIMY— Radio Sawt Beirut (@SawtBeirut) May 16, 2020
اكلناها وما حدا سمّى علينا !!!! 🤦♂️🤦♂️— علي شعيب 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 15, 2020
من إبداعات 2020
"وصول طلائع ألوية " البرغش" الغاشم إلى الجنوب" pic.twitter.com/ZbEcQ3q5cV
حمله سوسک ها به شمال لبنان و پشه ها به جنوب 🤦🏻♂️— LIBANIRAN.com (@libaniran) May 16, 2020
عموما با جریان هوای گرم این حشرات هم منتقل می شوند و به لبنان می آیند. https://t.co/KWBCVeOa5U
وقال رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان الدكتور ميشال إفرام، السبت: "إن أسرابًا من الحشرات ظهرت في لبنان منذ يومين، وهذه الحشرات تظهر عادةً في شهر أيار/مايو كما حصل العام الماضي".
وأضاف: "شهد لبنان في نيسان/أبريل 2020 وأبريل 2019، كثيرًا من الأمطار، ما أدى إلى نمو الحشائش والأعشاب البرية، وبعدها أتت موجات من الحر"، مشيرًا إلى أن "هذه الحشرات موجودة في التربة، وتحت الحجارة، وبسبب موجة الحر تتكاثر بسرعة وتخرج".
وظهرت هذه الحشرات في مدينة بعلبك وعرسال وقرى البقاع الشمالي، كما اجتاحت الحشرات مناطق جبل لبنان وبيروت والمتن وجونية وساحل كسروان وجبيل، ما دفع البلديات إلى إطلاق حملة لمكافحتها، عبر رشّ مبيدات طاولت مخيّمات اللّاجئين السوريين كذلك.