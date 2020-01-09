الإمارات
الخميس 9 يناير 2020 11:34

"أسد عليّ وفي الحروب نعامة".. تغريدتان متناقضتان لأكاديمي إماراتي عن إيران

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
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أثارت تغريدة نشرها الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله يتحدث فيها عن تجنب الإمارات للمعارك الجانبية مع إيران حفيظة الكثير من الناشطين العرب.

وكتب عبد الخالق في تغريدة على تويتر "مهما حاولت إيران استفزاز الإمارات فإن الإمارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية فقد أكدت مرارا أنها أعقل وأكبر من الانجرار لهذه المهاترات الإيرانية".

وأضاف عبد الخالق مقدما نصيحة لإيران "بأن تتوقف عن تهديد الإمارات المسالمة التي تود الحفاظ على علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الإمارات".

 

ردّ الدكتور شوقي القاضي عضو مجلس النواب اليمني على تغريده عبد الخالق بالقول "ليتكم معالي الوزير تكونوا سِلماً وأماناً للعرب والمسلمين في اليمن وليبيا وغيرها كما أنتم (كما تقول) سِلم لإيران وإسرائيل!"

وقال شوقي "فوبيا الحركات الإسلامية والوطنية ستقودكم إلى صراعات تنهككم وربما كانت سبب زوالكم، فدعوات المظلومين تلاحقكم".

واستحضر مغردون تغريدة سابقة للأكاديمي الإماراتي يٌقسم فيها دول الخليج لـ"صقور وحمائم" في وجه إيران، والتي رأى فيها أن السعودية والإمارات والبحرين صقورية متشددة تتصدى للعبث الإيراني بينما عمان وقطر والكويت حمائم مهادنة وتهون من خطر إيران على أمن واستقرار المنطقة".

في هذا الصدد ردّ عليه الصحفي اليمني عبد الله المنيفي ساخراً "أنتم سِلم على إيران حرب على العرب، أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة، وأضاف "ذكرتني بعادل إمام: دنا بخاف من الكلب يطلع لي أسد"!

 

 

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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الإمارات
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صقور
إيران
اليمن

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