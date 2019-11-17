الأحد 17 نوفمبر 2019 23:50
أستراليا: مسلمو ملبورن يحييون الذكرى الـ50 لافتتاح أول مسجد [فيديو]
أحيا آلاف المسلمين في مدينة ملبورن الأسترالية، الأحد، الذكرى السنوية الـ50 لافتتاح أول مسجد في المدينة.
التفاصيل
- قبل 50 عاما، قام مسلمون أستراليون من أصول ألبانية بتحويل بناء فارغ في ملبورن إلى مسجد حمل اسم "المسجد الألباني".
- شارك في الفعالية التي نظمها "الاتحاد الإسلامي الألباني الأسترالي"، ممثلون عن أحزاب سياسية، ورؤساء منظمات المجتمع المدني، ومسؤولو شرطة، وأستراليون من أتباع ديانات أخرى.
Adhan (call to prayer) at the Carlton Mosque (Albanian Australian Islamic Society), first time in the 50 years of its establishment. pic.twitter.com/rtXOmpOJmi— Dr Zuleyha Keskin (@DrZuleyhaKeskin) November 17, 2019
- أعرب رئيس الاتحاد الإسلامي الألباني الأسترالي، أوريم بالا، عن سعادته إزاء المشاركة الواسعة في الفعالية، حسب تصريحات لوكالة الأناضول.
- بالا أشار إلى مشاركة قرابة 3 آلاف شخص في الفعالية، مبينا أنهم افتتحوا داخل المسجد معرضا يسرد تاريخ المسجد على مر السنوات الـ50 الماضية.
- بالا أوضح أن الفعالية تضمنت أيضا تخصيص أماكن للأطفال، توجد فيها حيوانات أليفة، إلى جانب وجود مسابقة لصنع حلوى البقلاوة.
Today we commemorate the Albanian Australian Islamic Society and 50 years since the opening of Melbourne’s first mosque.— Richard Wynne (@rwynnemp) November 17, 2019
50 years of celebrating and sharing faith.
50 years of promoting harmony and connection.
50 years of strengthening and supporting community. pic.twitter.com/Dx70CRQkSI
- بالا أشار إلى مشاركة أشخاص من ديانات وعقائد مختلفة في الفعالية التي قال إنها مفتوحة لجميع فئات المجتمع.
- شهدت الفعالية إقامة أنشطة خاصة بالأطفال، ومسابقات للحيوانات الأليفة، وحفلات رقص شعبي.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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