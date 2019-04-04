أستراليا تقر قانونا لمعاقبة شركات التواصل على المحتوى العنيف

البرلمان الأسترالي يقر قانونا جديدا يعاقب شركات التواصل الاجتماعي رويترز

ستفرض أستراليا غرامات على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدد تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف سريعا.

وبموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالي اليوم الخميس ستفرض أستراليا غرامات على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدد تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف "على وجه السرعة". هجوم نيوزيلندا الإرهابي: الإرهابي برينتون تارانت منفذ مذبحة نيوزيلندا القانون الجديد يأتي بعد أن هاجم مسلح مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس/آذار، فقتل 50 شخصًا أثناء تأدية صلاة الجمعة.

الإرهابي المسلح بث هجومه مباشرة على فيسبوك وانتشر البث على نطاق واسع لأكثر من ساعة قبل حذف الرابط وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأنه غير مقبول.

وجهت للأسترالي برينتون تارانت (28 عامًا) الذي يعتقد بتميز العرق الأبيض، تهمة واحدة بالقتل بعد الهجوم وجرى حبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان حيث قالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

القانون الأسترالي يجرم الآن عدم إقدام شركات مثل فيسبوك وغوغل التي تملك موقع يوتيوب على حذف أي مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب دون تأخير.

القانون ينص أيضًا على أنه ينبغي للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية خلال "فترة زمنية معقولة".

مجزرة كرايستشيرش، نفذها مسلح إرهابي منفرد هو الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) الذي يؤمن بتميز العرق الأبيض، ووجهت له تهمة القتل.

المجزرة أثارت صدمةً في هذا البلد المعروف بهدوئه وحفاوته، وما زاد من وطأة الاعتداء أنّ المهاجم صوّره وبثّه مباشرةً على الإنترنت. جريمة على الهواء: رئيسة وزراء نيوزيلندا تضع الزهور قرب مسجدي كرايستشيرش بعد المجزرة بحسب فيسبوك تمت مشاهدة فيديو مجزرة المسجدين، ومدته 17 دقيقة وبث مباشرة، أقل من 200 مرة خلال بثه مباشرة، لكن الشركة سحبت 1.5 مليون فيديو تمت مشاركتها بين رواده.

فيسبوك قال إنه تلقى أول بلاغ عن الفيديو الذي وثق مذبحة مدينة كريستتشيرش النيوزلندية بشكل مباشر بعد 12 دقيقة من نهاية البث.

الموقع قال إنه حذف فيديو الجريمة "بعد دقائق" من تلقي طلب من الشرطة النيوزلندية بذلك، وإن الموقع لا يدري الوقت الذي ظل فيه الفيديو متاحا للمشاهدة على الإنترنت، وأوضح أن مقطع الفيديو شوهد نحو 200 مرة أثناء بثه حيا، وشوهد 4000 مرة إجمالا، قبل أن يتم حذفه.

فيسبوك أشار إلى أن أحد المستخدمين حمل نسخة من الفيديو ورفعها على موقع 8 شان قبل أن ينتبه الموقع للفيديو، وهو الأمر الذي ساهم فيما بعد في انتشار المقطع.

بالرغم من أن فيسبوك قالت إنها سارعت لحذف مئات الآلاف من النسخ، كان بالإمكان العثور على الفيديو على فيسبوك وتويتر ويوتيوب الذي تملكه شركة ألفابت بعد ساعات قليلة من الهجوم، كما نشر الفيديو على تطبيقي إنستغرام وواتساب اللذين تملكهما فيسبوك.

شركة فيسبوك قالت إن أنظمتها للرصد الآلي لم تعمل تلقائيا عند نشر الفيديو الذي يصور الهجوم على أحد المسجدين في نيوزيلندا.