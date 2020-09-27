فيروس كورونا
الأحد 27 سبتمبر 2020 10:59

أستراليا: العالم بحاجة لمعرفة منشأ فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد لا يزال يمثِّل تحديًا للحكومات
فيروس كورونا المستجد لا يزال يمثِّل تحديًا للحكومات
رويترز
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن دول العالم يجب أن تفعل كل ما بوسعها لمعرفة منشأ فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، في تصريحات تثير غضب الصين من استراليا.

وأضاف موريسون، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إجراء تحقيق لتتبع جذور الفيروس سيقلل خطر تفشي جائحة عالمية أخرى.

وقال، في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو "هذا الفيروس تسبب في كارثة لعالمنا وشعوبه. علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لنفهم ما حدث لسبب واحد هو منع تكرار ذلك".

وتابع قائلا "هناك إلزام واضح بتحديد المصدر الحيواني لكوفيد-19 وكيف انتقل للبشر".

وتسببت تصريحات موريسون وتعليقات مشابهة أدلى بها هذا العام في توتر العلاقات بين أستراليا والصين.

كان رئيس الوزراء الأسترالي قد قاد في ذلك الوقت مطالبات عالمية بإجراء تحقيق في منشأ المرض وهو ما رفضته الصين بشدة إذ حذر سفيرها في كانبيرا من أن دعوات إجراء تحقيق قد تؤدي لتدهور العلاقات التجارية بين البلدين.

وتفرض الصين عقوبات تجارية على أستراليا منذ ذلك الحين.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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