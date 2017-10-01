استفتاء كتالونيا
الأحد 1 أكتوبر 2017 19:37

أسبانيا: استفتاء كتالونيا غير قانوني وضد الديمقراطية

مسن أمام لجنة اقتراع باستفتاء كتالونيا
رويترز
وصفت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، سورايا ساينز دي سانتاماريا، استفتاء الانفصال الذي أجراه اليوم الأحد، إقليم كتالونيا (شمال شرق) بأنه استفتاء لا يحمل أي معنى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته دي سانتاماريا، للتعليق على التطورات الجارية في كتالونيا، من صدامات بين قوات الأمن الإسبانية، ومؤيدي الانفصال.

وأضافت أنه "لا معنى لمبادرة غير قانونية وضد الديمقراطية والدستور، وملغيّة من قبل المحكمة الدستورية".

وأوضحت أن حكومة بلادها طلبت من كارليس بويغديمونت، رئيس إقليم كتالونيا، إيقاف إجراء الاستفتاء، واعتبرت تدخل رجال الشرطة الإسبانية لمنع استفاء الانفصال بـ"الصحيح والمعتدل والمهني وقوات الأمن أوفت بالتزاماتها القانونية".

ويواصل إقليم كتالونيا عملية الاقتراع في الاستفتاء بالرغم من المعارضة الحكومية وتدخل قوات الشرطة.

وأعلنت حكومة كتالونيا في وقت سابق أنها ستغلق صناديق الاقتراع في الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش، على أن تعلن نتيجته في ساحة كتالونيا بمدينة برشلونة لاحقًا.

وارتفعت حصيلة المصابين جراء تدخل قوات الشرطة الإسبانية، لمنع استفتاء الاستقلال غير القانوني في إقليم كتالونيا إلى 460.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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استفتاء كتالونيا
برشلونة
أسبانيا

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