محمد صلاح..الملك المصري
الأربعاء 29 أغسطس 2018 12:59

أزمة صلاح تثير مطالبات باستقالة اتحاد الكرة المصري

المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
فجرت أزمة اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة المصري مطالب واسعة باستقالة اتحاد الكرة.

الهاشتاج الأول:

  • تصدر مطلب استقالة اتحاد الكرة المصري قائمة التريند في مصر صباح اليوم الأربعاء.
  • ظل الهاشتاج على رأس أكثر الهاشتاجات تداولا في مصر حتى الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي.
  • شارك في دعم الهاشتاج شخصيات مصرية بارزة، من بينها رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويريس الذي طالب على حسابه على تويتر بدعم الهاشتاج بمليون مشاركة.

خلفيات:

  • المطالبات باستقالة اتحاد الكرة جاءت وسط خلاف بين صلاح والاتحاد بعد اتهام صلاح للاتحاد بتجاهل رسائله ورسائل محاميه.
  • محامي صلاح قدم قائمة مطالب على حسابه على تويتر، أثار فيها مشكلات تعرض لها صلاح خلال نهائيات كأس العالم في روسيا.
  • الاتحاد تحفظ على بعض المطالب ووصفها بغير المنطقية.
  • تحدث صلاح في مقاطع مصورة على حسابه على فيسبوك فصل فيها المشكلة وقدم عددا من المطالب التي اعتبرها في صالح المنتخب المصري.
  • أزمة صلاح مع المنتخب تعود جذورها إلى شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما شكا من استغلال صورته في إعلانات ترويجية دون الحصول على موافقته.
المصدر
الجزيرة مباشر
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هاشتاج
محمد صلاح
ليفربول
المنتخب المصري
اتحاد الكرة
استقالة
ساويرس

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