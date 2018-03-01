تركيا وأرمينيا
الخميس 1 مارس 2018 19:06

أرمينيا تلغي اتفاقا مع تركيا يهدف إلى تطبيع العلاقات

الرئيس الأرميني سيرج سركسيان
الرئيس الأرميني سيرج سركسيان
غيتي-أرشيف
نقل تلفزيون يركير ميديا عن المتحدث باسم الرئيس الأرميني قوله إن أرمينيا ألغت اليوم الخميس اتفاق سلام وقعته مع تركيا في 2009 كان يستهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونسبت المحطة التلفزيونية إلى فلاديمير هاكوبيان قوله "الرئيس الأرميني سيرج سركسيان أبلغ اجتماعا لمجلس الأمن القومي بأن الاتفاقية بين أرمينيا وتركيا ألغيت".

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأرمينية تيجران بالايان على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إن الرئيس سركسيان أعلن أن الاتفاقية باتت "باطلة وملغاة".

ووقعت أرمينيا وتركيا اتفاق السلام التاريخي في أكتوبر تشرين الأول 2009 لإعادة العلاقات وفتح حدودهما المشتركة بعد قرن من العداء بسبب عمليات القتل الجماعي للأرمن على يد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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تركيا
أرمينيا
اتفاقية

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