أذربيجان وأرمينيا
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 22:36

أرمينيا تتّهم تركيا بإسقاط إحدى مقاتلاتها وأنقرة تنفي

طائرة مقاتلة تابعة للجيش التركي
رويترز
قال الجيش الأرميني إن مقاتلة تركية من طراز "إف- 16" أسقطت طائرة حربية أرمينية من طراز "سو- 25" خلال الاشتباكات مع أذربيجان، وهو ما نفته تركيا على الفور.

وقالت المتحدثة باسم القوات المسلحة الأرمينية شوشان ستيبانيان إن الحادث وقع "فى المجال الجوي لأرمينيا، حيث كانت الطائرة تقوم بتنفيذ مهام".

وتقول أرمينيا أن الجيش التركي يساعد جيش أذربيجان في منطقة ناجورني قره باغ.

ونفت تركيا الاتهام بإسقاطها الطائرة الحربية الأرمينية، وقال مدير دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون في بيان إن "الادعاء بأن تركيا أسقطت طائرة أرمينية مقاتلة غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف أنه" يتعين على أرمينيا أن تنسحب من الاراضي الواقعة تحت احتلالها بدلا من اللجوء إلى حيل دعائية رخيصة ".

كما نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الثلاثاء، ادعاء أرمينيا بإسقاط مقاتلة تركية لمقاتلة أرمينية، قائلة إنه "خبر كاذب، ومن خيال آلة الدعاية العسكرية الأرمنية".

واتهمت الوزارة في بيان أرمينيا "بمحاولة لفت أنظار الرأي العام الدولي بأخبار استفزازية".

بدوره، نفى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مشاركة أي مقاتلات تركية في الاشتباكات مع أرمينيا، مؤكدا أن "تركيا ليست طرفًا في صراعنا مع أرمينيا. إنها توفر لنا الدعم المعنوي فقط".

وأكدت وزارة الدفاع في أذربيجان، الثلاثاء، تواصل الاشتباكات ليلة أمس على طول خط الجبهة مع أرمينيا، كما أعلنت تدمير فوج مشاة آلية تابع لأرمينيا.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي.

المصدر
وكالات

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