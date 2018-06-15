الجمعة 15 يونيو 2018 08:10
أرقام وحقائق سلبية تطارد المنتخب السعودي بعد خماسية روسيا
تعرض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لهزيمة ثقيلة 5/صفر أمام روسيا، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم أمس الخميس.
ونستعرض في سياق التقرير التالي أرقام وحقائق سلبية لاحقت لاعبي المنتخب السعودي بعد الخسارة القاسية.
- تعرض المنتخب السعودي لثاني أكبر هزيمة في تاريخ مواجهات افتتاح كأس العالم، بعد فوز إيطاليا على الولايات المتحدة بنتيجة 7/1 في نسخة المسابقة عام 1934 بإيطاليا.
- لمس لاعبو المنتخب السعودي الكرة في منطقة جزاء روسيا ثلاث مرات فقط خلال الشوط الأول.
- فشل منتخب السعودية في تسديد أي كرة على المرمى في المباراة أمام روسيا.
- واصل المنتخب السعودي سجله الباهت في مبارياته الافتتاحية بالمونديال، حيث خسر في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.
- لم يفز منتخب السعودية في آخر 11 مواجهة خاضها بكأس العالم، إذ تلقى تسع هزائم مقابل تعادلين.
- تلقى المنتخب السعودي 18 هدفاً في 5 مواجهات افتتاحية له بكأس العالم كأسوأ معدل بين المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا.
المصدر
الألمانية
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