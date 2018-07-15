الأحد 15 يوليو 2018 21:36
أرقام من نهائي فرنسا وكرواتيا في كأس العالم 2018
فازت فرنسا بلقبها الثاني كبطل للعالم في كرة القدم بعد تغلبها على كرواتيا 4-2 في مباراة شهدت غزارة تهديفية على عكس أغلب مباريات النهائي.
- الكرواتي ماريو مانزوكيتش يصبح أول لاعب على الإطلاق يهز شباكه فريقه بالخطأ في نهائي كأس العالم.
- هدف مانزوكيتش في مرماه هو الهدف العكسي رقم 12 في نسخة روسيا وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.
- ديدييه ديشان، الذي سيتم عامه الخمسين في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، أصبح ثالث مدرب ينجح في الفوز بكأس العالم بعد أن فاز بها لاعبا مثل البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانز بيكنباور.
- مباراة النهائي هي أكثر مباراة نهائية تشهد أهدافا منذ فوز انجلترا 4-2 على ألمانيا الغربية بعد وقت إضافي في 1966 والأعلى في الوقت الأصلي بعد تغلب البرازيل 5-2 على السويد قبل 60 عاما.
- حصل الفرنسي أنطوان غريزمان على جائزة "رجل المباراة".
- توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في البطولة.
- حصل الإنجليزي هاري كين على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.
- توج البلجيكي تيبو كرتوا بجائزة "القفاز الذهبي" كأحسن حارس مرمى في البطولة
- اختير الفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعب صاعد في البطولة.
المصدر
الفيفا
وكالات