أرقام صادمة.. ثلث موظفي الأمم المتحدة تعرضوا لتحرش جنسي

أبلغ ثلث موظفي الأمم المتحدة عن تعرضهم لتحرش جنسي في العامين الماضيين خلال عملهم في المنظمة الأممية، وفق دراسة نشرت الخميس هي الأولى من نوعها عن هذا النوع من سوء السلوك.

وأشارت الدراسة إلى أن اثنين من كل ثلاثة متحرشين هم من الرجال، وواحد من كل أربعة من المشرفين أو المدراء، وتقريبًا واحد من كل عشرة من المسؤولين الكبار.

وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، في رسالة لموظفيه، إن الدراسة احتوت "على إحصاءات مفاجئة وأدلة حول ما يجب تغييره" لتحسين ظروف العمل في الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة.. تحرشات متنوعة:

بلغت نسبة الذين تجاوبوا مع الدراسة 17 % وهو رقم منخفض نسبيًا، حيث شارك 30 ألفًا و364 شخصا أجابوا على مجموعة من الأسئلة السرية عبر الإنترنت.

أجاب واحد من كل ثلاثة مشاركين في الدراسة، أو 33%، عن تعرضه لحادثة واحدة على الأقل من المضايقات والتحرشات الجنسية في آخر عامين.

هذا الرقم ارتفع إلى 38.7 % بالنسبة لهؤلاء الذين أبلغوا عن نوع معين من التحرش الجنسي خلال فترة وجودهم في الأمم المتحدة.

النوع الأكثر شيوعًا من التحرش كان القصص والنكات الجنسية العدائية، أو إبداء ملاحظات حول المظهر والجسد والنشاطات الجنسية تتضمن تحرشًا.

تم استهداف موظفي الأمم المتحدة بمحاولات غير مرحب بها لجرّهم إلى نقاش حول أمور جنسية وملامسات، وفق الدراسة التي أجرتها شركة ديلويت في نوفمبر/تشرين الثاني.

غوتيريش يتعهد بفرض سياسة لا تسامح فيها:

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش