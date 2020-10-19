قبرص التركية
الاثنين 19 أكتوبر 2020 11:53

أرسين تتار رئيسا لجمهورية شمال قبرص وأردوغان يرحب بفوزه

أرسين تتار يحتفل بفوزه في الانتخابات
رويترز
فاز المرشح القومي المدعوم من تركيا، أرسين تتار بمنصب "الرئاسة" في جمهورية شمال قبرص.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يكون فوز زعيم حزب الوحدة الوطنية في جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، بالانتخابات الرئاسية، بادرة خير له وللشعب وللقضية القبرصية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، أن أردوغان هنأ تتار في اتصال هاتفي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان: آمل أن يكون انتخابك للرئاسة مفيدا لك ولشعب جمهورية شمال قبرص التركية، ولقضيتنا في قبرص.

وأشار أن القبارصة الأتراك أثبتوا نضجهم الديمقراطي للعالم مرة أخرى، مضيفا أن فوز تتار برئاسة قبرص التركية يظهر القيادة القوية والرؤية المستقبلية له.

وأكد أردوغان أن قبرص التركية تحت رئاسة تتار ستواصل نضالها من أجل الحقوق والعدالة بثقة ونجاح.

وأعرب عن ثقته في مواصلة التعاون في جميع المجالات مع جمهورية شمال قبرص التركية تحت قيادة الرئيس الجديد أرسين تتار.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأرسين تتار

 

و هنأ نائب أردوغان فؤاد أوقطاي، رئيس قبرص التركية المنتخب في اتصال هاتفي، متمنيا أن تكون قبرص صاحبة قوة أكبر تحت القيادة الجديدة.

وكتب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على تويتر "نهنّئ الفائز في الانتخابات الرئاسيّة أرسين تتار. سنعمل معاً لضمان ازدهار وتنمية وأمن القبارصة الأتراك. سندافع معاً عن الحقوق والمصالح المشروعة لشمال قبرص في شرق المتوسّط".

وتتار، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء، تمكن من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد، وفق نتائج غير رسمية.

وأعلنت رئيسة اللجنة العليا للانتخابات نارين فردي شفيق، في تصريحات، أن تتار حصل على 51.74%من إجمالي عدد أصوات الناخبين.

وقالت رئيسة اللجنة إن المرشح المستقل والرئيس المنتهية ولايته مصطفى أقينجي، حصل على 48.26% من الأصوات.

وكانت الجولة الأولى جرت في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولم يتمكن خلالها أي مرشح من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.    

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 67,30%، بزيادة ثلاث نقاط عن انتخابات 2015 رغم الأزمة الوبائيّة. وكان نحو 199 ألف ناخب دعيوا إلى التصويت من أصل أكثر من 300 ألف نسمة في شمال قبرص.

واحتفل مناصرو تتار الذين تجمّعوا في مقرّ حزبه، بالفوز وسط الأغاني الحزبيّة ورفع أعلام تركيا.

وقال المرشّح الفائز أمام أنصاره "أشكر الشعب القبرصي التركي الذي انتخبني هذا المساء عبر ديموقراطيّته"، موجّهاً الشّكر أيضاً إلى إردوغان ومندّداً بـ"مَن استخدموا تركيا حجّةً انتخابيّة".

ودعا إلى توحيد صفوف القبارصة الأتراك الذين "يستحقّون سيادتهم".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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أردوغان
انتخابات
قبرص

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