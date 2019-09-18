الأربعاء 18 سبتمبر 2019 15:58
أردوغان: 3 ملايين لاجئ يمكنهم العودة للمنطقة الآمنة في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن "المنطقة الآمنة" المزمعة في شمال سوريا يمكنها أن تؤوي ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا وأوربا.
وقال أردوغان في كلمته أمام أكاديميين في أنقرة، إن تركيا ستتصرف من تلقاء نفسها إذا لم يكن للمنطقة المقرر إقامتها بالتعاون مع الولايات المتحدة في شمال سوريا أي نتائج.
أبرز تصريحات أردوغان
- من خلال جعل شرق الفرات مكانا آمنا وبناء على عمق هذه المنطقة الآمنة، نستطيع إعادة توطين بين مليونين وثلاثة ملايين سوري يعيشون حاليًا في بلدنا وأوربا.
- نريد أن نرى دعمًا قويا من الدول الأوربية في مسألتي إدلب ومنطقة شرق الفرات. ارتوينا بالكلام ونتوقع أفعالًا.
- إذا لم نتمكن من تحقيق السلام في إدلب بسرعة فلن نكون قادرين على تحمل عبء أربعة ملايين سوري يعيشون في تلك المنطقة.
- سنبدأ خططنا في غضون أسبوعين ما لم تكن هناك نتيجة نابعة من العمل مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة.
حول القمة التركية الروسية الإيرانية:
- اتخذنا قرارات مهمة فيما يخص حل الأزمة السورية. الأشهر القادمة ستحدد ما إذا كانت الأزمة ستحل بسهولة أم ستتفاقم.
- خلال لقاءاتنا الثنائية والثلاثية، اتخذنا قرارات مهمة جدا لحل الأزمة الإنسانية والسياسية القائمة في سوريا.
- أهم تطور حدث في القمة، هو المصادقة على أعضاء لجنة صياغة الدستور.
خلفيات
- أردوغان صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يرغب في "ممر سلمي" يمتد عبر شمال سوريا وحتى دير الزور والرقة، وقال إن ذلك سيسمح لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ بالعودة، داعيًا أوربا إلى تقديم "المزيد من الدعم" لتحقيق هذه الخطة.
- تركيا تستضيف أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، وهو أكبر عدد في العالم، وظهرت مؤشرات على استياء شعبي تركي من وجودهم بعد ثماني سنوات من الحرب في سوريا.
- القوات التركية تتمركز في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا حيث توغل هجوم تنفذه قوات النظام التي تدعمها روسيا شمالًا في الأشهر القليلة الماضية، ما أثار مخاوف من موجة جديدة من اللاجئين.
- تسعى القوات التركية التي تعمل مع الولايات المتحدة، إلى تطهير منطقة شاسعة من شمال سوريا لإبعاد المتمردين الأكراد عن حدودها وكذلك لتسهيل عودة اللاجئين.
- بالنسبة لتركيا فإن الأولوية الرئيسية هي كبح نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول إنها ترتبط بالانفصاليين الأكراد على أراضيها.
- الإثنين، احتضنت العاصمة التركية أنقرة قمة ثلاثية بين رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني، لبحث مستجدات الأزمة السورية وسبل إنهائها وإحلال السلام.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات