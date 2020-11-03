تركيا
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 11:23

أردوغان يوجه رسالة لطفلة بعد إنقاذها من تحت الأنقاض (فيديو)

الطفلة "أليف برينتشاك" في المستشفى بعد إنقاذها من تحت الأنقاض
الأناضول
نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مقطع فيديو للطفلة "أليف برينتشاك" خلال علاجها بالمستشفى عقب إنقاذها من تحت الأنقاض بعد مضي 65 ساعة على زلزال ضرب غرب البلاد، الجمعة.

وفي تغريدة عبر تويتر، حمد الرئيس التركي الله تعالى على حفظه للطفلة أليف والناجين من زلزال إزمير.

وأضاف "حمدا لله على سلامتك يا صغيرتي". 

في وقت سابق الإثنين، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، من إنقاذ الطفلة أليف من تحت الأنقاض، بعد مضي 65 ساعة على وقوع الزلزال.

والجمعة، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وأسفر عن 91 قتيلا ومئات الإصابات، بحسب أحدث حصيلة اليوم.

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المصدر
وكالات

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