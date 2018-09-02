الأحد 2 سبتمبر 2018 12:30
أردوغان يهاجم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، قائلا إن تلك المؤسسات مسيسة ولا تتحلى بالصدق.
تصريحات أردوغان جاءت خلال منتدى الأعمال التركي القرغيزي، وأبرز ما جاء فيها:
- كل الخطوات التي تقدم عليها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيسة
- هذه المؤسسات لا تتحلى بالأمانة والصدق، بل هي محتالة فلا تصدقوها.
- الغاية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية هي إثارة الشكوك حول الاقتصاد التركي القوي والمتين.
- الحروب التجارية والسياسات الحمائية تفرض وضع استراتيجيات جديدة.
- ضرورة وضع حد وبشكل تدريجي لهيمنة الدولار من خلال التعامل بالعملات المحلية.
- أصبح ارتباط التجارة العالمية على وجه الخصوص بالدولار مشكلة كبيرة يومًا بعد يوم.
- النظام القائم على ادعاء تسهيل التجارة آخذ في التحول إلى عائق كبير أمام التجارة الحرة العالمية.
- تركيا تبحث مع روسيا التعامل بالروبل والليرة التركية في التبادل التجاري، وسنبدأ التعامل مع إيران والصين بالعملات المحلية.
- تركيا عازمة على تحقيق استقلالها الكامل في الاقتصاد، لا سيما الصناعات الدفاعية.
- الاقتصاد التركي سيتجاوز المرحلة الحالية ويخرج منها أقوى مما كان عليه في السابق.
- اكتفاء تركيا الذاتي في الصناعات الدفاعية كان بنسبة 20% عندما استلم حزب العدالة والتنمية السلطة، وأصبح اليوم بنسبة 65%.
- البعض يشعر بالانزعاج من اتفاقية شراء منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا.
- لسنا في وارد الاستئذان من أي كان في مسألة الدفاع عن أنفسنا أو الخطوات التي نقدم عليها في هذا الخصوص.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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