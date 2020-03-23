أردوغان يهاتف مسنة تركية بسبب كورونا.. ماذا طلب منها؟ (فيديو)
وكتب الرئيس التركي معلقًا على المقطع إنه اتصل بالمرأة المسنة وطلب منها البقاء في المنزل، وأردف "كانت تصلي من أجل بلادنا للتخلص من هذه الكارثة".
كما طالب أردوغان الأتراك بالبقاء في المنازل قائلًا "دعونا نبقى في منازلنا، وخاصة كبار السن مثل Esma Anne ، ونواصل نضالنا بقوة".
والأحد، أكدت تركيا ارتفاع عدد الإصابات، وأعلنت حظر التجوال الجزئي للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك بعد ارتفاع الإصابات إلى 1236.
وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أمس الأحد، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30.
Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 22, 2020
Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün. pic.twitter.com/UdXIpc9kCr