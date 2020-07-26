أردوغان يكشف عن دور الاستخبارات التركية في تغيير قواعد اللعبة بليبيا
وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته -في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات الجديد بمدينة إسطنبول- أنه وبفضل تعاظم تأثير الاستخبارات الخارجية، بدأت تركيا تحتل مكانتها في كافة المحافل كقوة إقليمية وعالمية.
وأردف: "المكاسب التي حققناها في مناطق الاشتباكات، تعزز قوتنا على طاولة المفاوضات وتمنحنا قوة الدفاع عن مصالح شعبنا"
وتابع قائلا: "جهاز الاستخبارات سلاح محوري في كفاحنا التاريخي من أجل بناء تركيا القوية والكبيرة، وسيبقى كذلك".
وأضاف أن جهاز الاستخبارات التركي يجري فعاليات على مستوى عالمي في مجال التشفير، والأمن السيبراني، والأقمار الصناعية.
ولفت الرئيس التركي إلى أن أهمية جهاز الاستخبارات تزداد في فترة تحول فيها العلم واستخداماته إلى سلاح.
وأردف قائلا: "ليس من قبيل الصدفة أن يكون جهاز الاستخبارات التركية في طليعة المستهدفين خلال كفاح بلادنا التاريخي".
وأكد أردوغان أن عناصر التنظيمات الإرهابية باتوا يدركون جيدا أن الدولة التركية تلاحقهم أينما كانوا.
وأشار إلى أن جهاز الاستخبارات تمكن حتى اليوم من جلب أكثر من 100 عنصر لتنظيم "غولن الإرهابي" إلى تركيا.
كما تطرق أردوغان إلى أنشطة جهاز الاستخبارات لإنقاذ الرهائن في الخارج.
واستطرد قائلا: "يزداد باستمرار عدد البلدان التي تطلب المساعدة منّا لإنقاذ مواطنيها المختطفين".