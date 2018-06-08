الجمعة 8 يونيو 2018 00:51
أردوغان يقول إن حالة الطوارئ قد ترفع بعد انتخابات 24 يونيو
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الخميس) إن بلاده قد ترفع حالة الطوارئ التي فرضتها بعد محاولة انقلاب في 2016 عقب انتخابات 24 يونيو/حزيران الجاري.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الخميس) إن بلاده قد ترفع حالة الطوارئ التي فرضتها بعد محاولة انقلاب في 2016 عقب انتخابات 24 يونيو/حزيران الجاري.
وأضاف أردوغان في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية إنه سيناقش مسألة رفع الطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى في وقت لاحق الشهر الحالي.
المصدر
رويترز
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