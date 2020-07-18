تركيا
السبت 18 يوليو 2020 21:17

أردوغان يعلن انطلاق بناء مصنع أول سيارة تركية (فيديو)

أردوغان يعلن انطلاق بناء مصنع أول سيارة تركية تحت اسم TOGGO
أردوغان يعلن انطلاق بناء مصنع أول سيارة تركية تحت اسم TOGGO
مواقع التواصل
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، انطلاق أعمال بناء مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية، بولاية بورصة (غربي البلاد).

ونشر الرئيس أردوغان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة لأول سيارة كهربائية مصنوعة محليا "TOGG".

وأرفق أردوغان، الصورة بالتعليق قائلا: "اليوم ينطلق بناء مرافق هندسة وتصميم وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية ووطنية بقضاء غيمليك".

وقال أردوغان "واثقون من أن مشروع السيارة المحلية سيكون رمزًا لتطلعنا نحو دولةٍ قوية ومبتكرة، ومصدر إلهامٍ للأجيال الشابة".

وأضاف أن أبناء الشعب التركي كافة تبنوا مشروع صناعة السيارة المحلية؛ لأنها تعكس قوة دولتنا وقدرتها الإنتاجية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنّعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

ويوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصًا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، لإنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويًا من 5 أنواع مختلفة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
مواقع التواصل الاجتماعي

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