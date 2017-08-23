أمريكا وتركيا
الأربعاء 23 أغسطس 2017 18:00

أردوغان يعبرعن قلقه إزاء الدعم الأمريكي لمسلحين أكراد

الرئيس التركي طيب أردوغان ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
الرئيس التركي طيب أردوغان ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
رويترز
قالت مصادر رئاسية إن الرئيس التركي طيب أردوغان أبلغ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الأربعاء أن تركيا تشعربالقلق إزاء الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت المصادر في بيان عقب اجتماعات بين ماتيس ومسؤولين أتراك إن الجانبين أكدا أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا والعراق مع استعداد إقليم كردستان العراق لإجراء استفتاء على الاستقلال في سبتمبر أيلول.

وعبرت تركيا والولايات المتحدة عن قلقهما إزاء الاستفتاء وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق الأربعاء إنه سيطلب من الزعيم الكردي العراقي مسعود البرزاني إلغاءه.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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