تركيا
الجمعة 29 مايو 2020 16:17

أردوغان يشهد احتفالات بذكرى فتح القسطنطينية (فيديو)

نظم الاتحاد التركي للأشرعة، الجمعة، فعالية في مضيق البوسفور بإسطنبول، احتفالا بمناسبة حلول الذكرى 567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول).

وخلال المراسم جاب 30 قاربا المضيق ضمن الفعالية، حيث حيّا الرئيس رجب طيب أردوغان من باحة قصر "هوبر" الرئاسي، القوارب المزينة بالرايات والأعلام التركية.

كما رفعت القوارب صورا لفاتح إسطنبول السلطان العثماني محمد الفاتح، حيث حيا المحتفلون الرئيس أردوغان أثناء المراسم، فردّ الرئيس التركي عليهم بالتلويح لهم بيديه.

ورافقت القوارب المذكورة في مراسم العبور، قوارب تابعة لخفر السواحل التركي، وأخرى لصيادي السمك.

ورافق أردوغان في إلقاء التحية، كل من رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووزير الرياضة والشباب محمد محرم قصاب أوغلو. 

وهنأ أردوغان، مواطنيه بالذكرى الـسنوية لفتح مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر الجمعة "أقدم التهاني بمناسبة الذكرى الـ 567 لفتح إسطنبول، أحد أعظم الانتصارات في التاريخ، والذي أغلق عصرا وفتح عصرا آخر".

وأردف "أستذكر بالرحمة والإجلال كافة أبطالنا الذين جعلوا من هذه الأرض وطنا لنا، وعلى رأسهم السلطان محمد الفاتح".

كما نشر الرئيس أردوغان الحديث النبوي الذي جاء فيه "لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش".

أردوغان يشهد احتفالات فتح القسطنطينية

 

ويحتفل الأتراك خاصة، والمسلمون عامة في 29 مايو/أيار من كل عام، بذكرى "فتح القسطنطينية"، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.

المصدر
وكالات

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