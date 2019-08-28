الأربعاء 28 أغسطس 2019 20:38
أردوغان يستعرض مقاتلات روسية بعد استبعاد تركيا من إف-35 الأمريكية
استعرض الرئيس الروسي ونظيره التركي أحدث ما أنتجت روسيا من الطائرات المقاتلة بعد استبعاد تركيا من برنامج إنتاج طائرة إف-35 الأمريكية بسبب شرائها صواريخ إس-400الروسية
ما القصة؟
- خلال افتتاح المعرض الجوي الدولي ماكس 2019 بالقرب من العاصمة الروسية موسكو أمس الثلاثاء تفقد بوتين وأردوغان، وبصحبتهما وزيرا دفاع البلدين، مقاتلة من طراز سو-57 من الجيل الخامس.
- الرئيسان استعرضا أيضا الطائرة المقاتلة سو-3، وشاهدا عروضا لطائرات مروحية وطائرة برمائية.
- قال الكرملين في بيان إن بوتين استعرض مع أردوغان "القدرات التقنية لأحدث جيل من القوات الجوية الروسية" مشيرا إلى أن هذا "سيفتح فرصا جديدة للتعاون المفيد والمتبادل" بين موسكو وأنقرة.
- استفسر أردوغان خلال الجولة عما إذا كانت طائرة سو-57 متاحة للشراء فأجاب بوتين: "يمكنك الشراء" حسبما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.
خلفيات:
- تأتي زيارة أردوغان إلى روسيا واستعراض الطائرات الروسية في أعقاب قرار الولايات المتحدة الشهر الماضي بتعليق مشاركة تركيا في تصنيع طائرة إف-35 الأمريكية ومنع بيعها لتركيا ردا على شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.
- تتذرع الولايات المتحدة بأن شراء منظومة إس-400 يتعارض مع دور تركيا في حلف الناتو وبرنامج طائرة إف-35 لأنه قد يسمح لروسيا بالوصول إلى معلومات حساسة حول التكنولوجيا المتقدمة لطائرة إف-35 المقاتلة.
- كانت تركيا تخطط لشراء حوالي 100 طائرة من طراز إف-35، لكنها الآن مضطرة إلى البحث عن بدائل إذا استمر الحظر الأمريكي على شرائها طائرات إف-35.
- تقول تركيا إنها اضطرت لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية لأن حلفاءها في الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم يلبوا احتياجاتها الدفاعية.
- بعد أزمة الطائرة الحربية الروسية التي أسقطتها الطائرات التركية بالقرب من الحدود السورية في عام 2015، عزز بوتين وأردوغان العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين بلديهما في السنوات الأخيرة، في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن الحليفتين في الناتو.
المصدر
بلومبرغ