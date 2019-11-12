الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 18:33
أردوغان يرفض "انذارات" الاتحاد الأوربي بشأن التنقيب في المتوسط
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء "انذارات" الاتحاد الأوربي بخصوص أعمال التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص.
التفاصيل
- كان الاتحاد الأوربي وافق على إطار قانوني يسمح له بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب التي يصفها الاتحاد بأنها "غير شرعية".
- أردوغان في مؤتمر صحفي: ليس لديكم مصلحة في توجيه انذارات لتركيا بخصوص علاقاتنا مع قبرص.
- أردوغان: لا نعلق أهمية كبرى على ذلك وسنواصل طريقنا.
- أردوغان: تركيا تؤوي حوالي أربعة ملايين لاجئ غالبيتهم من السوريين.
- أردوغان: يمكن أن تفتح الأبواب أمام هؤلاء اللاجئين ليتجهوا إلى أوربا.
- أردوغان: تركيا ستواصل ترحيل مقاتلين أجانب من تنظيم الدولة محتجزين لديها إلى بلدانهم الأوربية.
خلفيات
- تقول تركيا إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك، الذين يسيطرون على الشطر الشمالي من قبرص، حقوق فيها.
- وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول اتفق الأوربيون على فرض عقوبات بسبب أنشطة التنقيب، وصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوربي أمس الإثنين على إطار "يتيح معاقبة الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المرخص لها عن المحروقات في شرق المتوسط أو على الأشخاص الضالعين في هذه الأنشطة"، وفقا لبيان لمجلس الاتحاد الأوربي.
- وستشمل العقوبات حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوربي وتجميد أصول بالإضافة إلى ذلك سيحظر منح قروض لأشخاص أو كيانات مدرجة على اللائحة.
- ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على أعمال التنقيب في المنطقة التي يقول الاتحاد الأوربي إنها منطقة اقتصادية بحرية قبرصية.
- ويعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.
- ويأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.
- وتعارض قبرص واليونان والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
- أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقّب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.
- وقسمت قبرص في عام 1974 بعد تدخل عسكري تركي أثاره انقلاب قصير الأمد بإيعاز من اليونان.
- وفشل العديد من جهود حفظ السلام وعقد اكتشاف موارد بحرية المفاوضات.
- وتدهورت علاقات الاتحاد الأوربي مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعد تعثر مسعى أنقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للاتحاد الأوربي أكبر تكتل تجاري في العالم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية