أردوغان يدين الاعتداء على زعيم المعارضة واعتقال متهمين بالواقعة

الحرس الخاص يحاول حماية رئيس حزب الشعب الجمهوري الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجهات المختصة في بلاده تواصل التحقيق في ملابسات الاعتداء على رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو.

التفاصيل أوضح أردوغان في تغريدة على تويتر، أن الاحتجاجات على حضور كليشدار أوغلو جنازة أحد الشهداء تحولت إلى أعمال عنف، وأنه من غير الممكن تصويب العنف.

جدد أردوغان تأكيده على أن بلاده تقف ضد كافة أشكال العنف والإرهاب، وأن تركيا لن تسمح لأحد بالنيل من مناخ السلام السائد في البلاد.

ترحم أردوغان على أرواح شهداء الجيش التركي، مبينا أن تراب الوطن يعد من الأمانات المقدسة التي تركها الشهداء خلفهم. اعتقال متهمين اعتقلت الشرطة التركية ستة أشخاص بينهم عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد الاعتداء على زعيم المعارضة.

اعتقل المشتبه به الرئيسي في وسط الأناضول واقتيد إلى تشوبوق كما ذكر تلفزيون "إن تي في" الخاص.

كشف الحزب الحاكم لاحقا هويته وقدمه على أنه عثمان ساريغون وقال إنه عضو في الحزب سيواجه جلسة تأديبية ليطرد من صفوفه.

قال المتحدث باسم حزب العدالة عمر تشيليك على تويتر "حزب العدالة والتنمية يعارض أي شكل من أشكال العنف. مبادئنا ترفض العنف. لا مجال للعنف في السياسة الديمقراطية".

قدم خمسة موقوفين آخرين إفاداتهم في مركز شرطة تشوبوق. أردوغان: تركيا تقف ضد كافة أشكال العنف والإرهاب التحقيقات مستمرة أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الإثنين، رفضه التام للاعتداء الذي طال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وصف صويلو في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، حادثة الاعتداء على كليتشدار أوغلو بالمؤسف، مبينا أن الجهات المختصة تبذل جهودا كبير لكشف ملابسات الحادثة.

قال في هذا السياق "منذ لحظة وقوع هذه الحادثة المؤسفة وقواتنا الأمنية تبذل جهودا مضاعفة لكشف ملابسات الاعتداء، ومنذ بدء الاعتداء على كليتشدار أوغلو قمنا بتوجيه قواتنا الأمنية إلى المنطقة".

أضاف الوزير التركي أن هذا الاعتداء لا يتوافق مع الثقافة التركية ونمط المعيشة السائدة في البلاد.

أكد الوزير أن وزارته لم تجد أي دليل تشير إلى أن الحادثة تتعلق باستفزاز خارجي. وتابع قائلا: "وجهة نظر كليتشدار أوغلو وحزبه إزاء هذه الحادثة، ليست الوجهة البناءة التي نحتاجها في الوقت الحاضر، ولم يبلغنا أحد بنية كليتشدار أوغلو حضور مراسم تشييع الشهيد، لذا فمن غير العدل الادعاء بأن الاعتداء كان مخططا مسبقا". • Ankara Valisi Şahin: Tüm tedbirler alındı

• Milli Savunma Bakanı Akar Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi

• Soruşturma başlatıldı

• Zırhlı araçla evden çıkarıldı



Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı https://t.co/IJCg7U3wsE pic.twitter.com/sAgybVQ06x — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 21, 2019 الاعتداء أمس الأحد، تعرض كليشدار أوغلو، إلى اعتداء من قبل مجموعة من المواطنين خلال مراسم جنازة جندي قتل في مواجهات مع مسلحين أكراد على الحدود مع العراق جنوب شرقي البلاد.

وقعت الحادثة في قضاء "تشوبوق" بالعاصمة أنقرة، أثناء حضور كليشدار أوغلو، جنازة الجندي "ينار قيريقجي". أظهر تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الناس يتدافعون حول كليشدار أوغلو بينما كان يشق طريقه عبر الحشود.

بعد الاعتداء نقل كليشدار أوغلو إلى منزل قريب لأسباب أمنية ثم وضع في آلية مصفحة لمغادرة المكان كما قال الاعلام المحلي.

أعلن كليشدار أوغلو لمناصريه بعد الحادث أن الاعتداء يستهدف وحدة تركيا. وقال "لا احترام من قبل المعتدين للشهيد (الجندي القتيل). ليسوا مسلمين حقيقيين". حمل حزب الشعب الجمهوري وزير الداخلية سليمان حسن صويلو مسؤولية الاعتداء بعد أن طلب في 2018 من المحافظين عدم السماح لأعضاء هذا الحزب بالمشاركة في تشييع "الشهداء". التحالف مع الأكراد خلال حملته الانتخابية اتهم أردوغان كليشدار أوغلو بدعم حزب العمال الكردستاني ونشر أشرطة فيديو لزعيم المعارضة يشارك في تجمعاته.

بحسب مراقبين، يواجه حزب الشعب الجمهوري انتقادات لتحالفه "ضمنيا" خلال الانتخابات المحلية الأخيرة ولا سيما في الولايات الغربية مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهم بوجود علاقات له مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي لم يقدم مرشحين له في العديد من الولايات الغربية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، فيما صرح الرئيسان المشاركان للحزب "سيزائي تمللي، و"بارفين بولدان" مرارا أن حزبهما له دور كبير في "النجاح" الأخير في الانتخابات المحلية بإسطنبول (فوز مرشح الشعب الجهوري المعارض برئاسة البلدية).