تركيا
الأربعاء 21 فبراير 2018 13:03

أردوغان يدعو لبحث تجريم "الزنا"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غيتي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين على بلاده البحث من جديد لتجريم الزنا.

ويتطرق أردوغان بذلك إلى قضية أثارت الحنق في أوساط الأتراك العلمانيين وأدت إلى تحذيرات من الاتحاد الأوربي عندما طرح حزبه الأمر قبل أكثر من عشر سنوات.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم أثار هذه النقطة في عام 2004 بعد وصوله إلى السلطة وفي إطار تجديد واسع للقانون الجنائي التركي؛ لكن رد فعل المعارضة العلمانية التركية كان قويا كما قال مسؤولون بالاتحاد الأوربي إن الاقتراح قد يعرض جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد للخطر.

وقال أردوغان للصحفيين بعد كلمة في البرلمان أمس الثلاثاء "أرى أن الوقت مناسب جدا لمناقشة قضية الزنا مجددا لأن وضع مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية".

وأضاف قائلا "إنها قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق. ينبغي مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية (عام 2004). واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوربي لكننا أخطأنا".

ولم يعد الزنا تهمة بالنسبة للنساء بتركيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي. والزنا ليس تهمة بالنسبة للرجال في تركيا منذ وقت طويل.

وتحدث الرئيس التركي من قبل عن رغبته في تنشئة "جيل متدين".

المصدر
رويترز
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الاتحاد الأوربي

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