السبت 10 يونيو 2017 18:21
أردوغان يدعو لإنهاء الأزمة في الخليج قبل نهاية شهر رمضان
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (السبت) إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ وزير الخارجية البحريني بضرورة إنهاء الأزمة في الخليج قبل نهاية شهر رمضان.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن تركيا ستواصل الجهود الرامية لحل الخلاف الناتج عن إعلان عدد من الدول قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وقال تشاووش أوغلو إن القاعدة العسكرية التركية في قطر هدفها أمن منطقة الخليج لا أمن دولة بعينها.
وكان عدد من الدول قد أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق المجالات البرية والجوية والبحرية معها، وهو ما رفضته دول عدة من بينها تركيا وأعلنت دعمها لقطر.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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