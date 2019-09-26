الخميس 26 سبتمبر 2019 18:20
أردوغان يدافع عن صفقة إس400 وينتقد الاحتضان الأمريكي لمنظمة غولن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنّ مسألة إس-400 يجب أن لاتفسد العلاقات التركية الأمريكية على الإطلاق، لأنها حاجة لتركيا من حيث أنظمة الدفاع.
ماذا قال أردوغان
- أضاف أردوغان، في مقابلة تلفزيونية، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أن تركيا اضطرت لشراء إس 400 بعد رفض واشنطن بيعها منظومة "باتريوت".
- أبرز تصريحات أردوغان
- اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا تمتلك أنظمة سلاح روسية، رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
- دفعت تركيا إلى اليوم مليار و400 مليون دولار في إطار برنامج تصنيع مقاتلات إف 35 .
- بعض قطع مقاتلات إف 35 يتم إنتاجها في تركيا، وهي شريكة في إنتاجها من بين 9 دول.
- العدول عن تسليم طائرات إف 35 لأنقرة لا يليق بالشراكة الاستراتيجية مع أمريكا وخطوة غير صائبة.
- علاقتنا مع واشنطن تتمتع بماضٍ طويل وروابط قوية، والشراكة بين البلدين قائمة على الناتو.
- رغم الخلافات بين أنقرة وواشنطن لم يسمح الجانبان بتضرر علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما.
- نهدف إلى رفع حجم التجارة مع واشنطن إلى 100 مليار دولار، وتعزيز الصناعات الدفاعية.
- العلاقات الاقتصادية
- صرح أردوغان، في كلمة له بمؤتمر الاستثمار التركي بنيويورك، أمس الأربعاء، أن بلاده تعمل مع واشنطن لزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
- أضاف الرئيس التركي أنه بلاده قررت تنويع التعاون في المجالات التي يكون فيها للبلاد تفوق نسبي.
- أردف أردوغان أن أكثر من 1800 شركة أمريكية، تعمل حاليا في تركيا بمختلف القطاعات.
- أوضح أن الولايات المتحدة خامس أكبر دولة تصدر لها تركيا، ورابع أكبر دولة تستورد منها أنقرة.
- لفت الرئيس التركي إلى ضرورة إزالة العقبات في العلاقات بين الدولتين ورفع حجم التبادل التجاري.
- انتقادات لواشنطن
- انتقد أردوغان وجود زعيم منظمة غولن "فتح الله غولن"، في أمريكا بشكل طبيعي.
- أكد الرئيس التركي، أن غولن ثبت تورطه بالانقلاب الفاشل عام 2016، وقدمت تركيا أدلة على ذلك.
- أردوغان: من الأمور التي تدمي قلوب شعبنا أن يواصل زعيم منظمة "غولن" حياته بشكل طبيعي في أمريكا، وكأن شيئًا لم يحدث رغم ملفات حافلة بالأدلة ضده.
- وصف الرئيس التركي، احتضان أمريكا لمنظمة غولن، بالدور المتناقض لسياستها، كونها بلد يتمتع بمكانة على صعيد الديمقراطية حسب تعبيره.
- ذكر أردوغان أن المنظمة تحصل على 800 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب عن طريق حوالي 180 من مدارسها المتعاقدة، وتستخدم المبلغ في تمويل أنشطتها غير المشروعة.
خلفيات
- الرئيس أردوغان، التقى أمس الأربعاء، مع نظيره ترمب، في مدينة نيويورك الأمريكية.
- جاء ذلك على هامش مشاركة أردوغان وعقيلته في مأدبة عشاء نظمها ترمب وعقيلته ميلانيا، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
- أردوغان حالياً في مدينة نيويورك، ضمن إطار مشاركته في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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