الاثنين 17 ديسمبر 2018 18:53
أردوغان يتوعد بتمشيط سوريا شبرا شبرا بحثا عمن يصفهم بالإرهابيين
توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتمشيط سوريا شبرا شبرا، حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة.
وقال في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح عدة مشاريع بولاية قونيا وسط البلاد: "تلقينا ردودا إيجابية من ترمب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي".
تصريحات أردوغان:
- الجيش التركي مستعد للانقضاض على الإرهابيين في سوريا في أية لحظة.
- يمكننا أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت وفقًا لخطتنا الخاصة والدخول الى أراضيها من المناطق التي نراها مناسبة على طول الخط الحدودي الذي يمتد لمسافة 500 كيلومترًا، وبشكل لا يلحق ضررا بالجنود الأمريكيين.
- إن لم ينسحب الإرهابيون من شرق الفرات فسوف ندفعهم نحن إلى الانسحاب، لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا.
- الجيش التركي دفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها في سوريا والعراق وفي جنوب شرقي تركيا: " لقد قمنا بدفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها لنا، حققنا ذلك في عفرين من خلال عملية غصن الزيتون، وكذلك في سنجار ودفناهم في جنوب شرقي تركيا وسنواصل دفنهم".
- أردوغان وجه خطابه للأمريكيين قائلاً: "بما أننا شركاء استراتيجيون مع الولايات المتحدة فينبغي على واشنطن أن تقوم بما يلزم".
- الرئيس التركي شدد على عزم بلاده الوصول لأهدافها بتحقيق الأمن.
- أردوغان: الآن جاء الدور على شرق الفرات وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك.
- أردوغان: الأسد قتل مليون إنسان واستقبل بلدنا قرابة أربعة ملايين سوري، في الوقت الذي تحولت فيه القضية السورية الى وسيلة للمكائد التي حيكت ضدّنا خلال السنوات الأخيرة.
خلفية:
- يشار إلى أن تركيا لم تشن بعد عملية عسكرية في المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات، لكنها واصلت توجيه ضربات جوية متكررة لمواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق جبلية بشمال العراق.
- تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية لتخليص منطقة شرق الفرات في سوريا من عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.
- يحتل عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا مساحة تزيد عن 45 ألف كيلومتر مربع، تبدأ من ضفاف نهر الفرات حتى الحدود العراقية شمال شرقي سوريا، وتشكل نحو 480 كلم من حدود سوريا مع تركيا، من إجمالي 911 كيلومترا مربعا.
- تركيا لم تشن بعد عملية عسكرية في المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات، لكنها واصلت توجيه ضربات جوية متكررة لمواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق جبلية بشمال العراق.
- منذ فترة طويلة اتسمت علاقة أنقرة بواشنطن بشأن الملف السوري بالخلاف حيث تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في حين تصنف تركيا هذه الوحدات ضمن التنظيمات الإرهابية.
- الولايات المتحدة أقامت نقاط مراقبة على الحدود السورية وقالت إنها ستمنع أي تهديدات أمنية لتركيا من سوريا محذرة أنقرة من تنفيذ أي توغل جديد.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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